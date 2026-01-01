Die «MSC Magnifica» nimmt Sie mit auf eine aussergewöhnliche Weltreise zu den faszinierendsten Destinationen rund um den Globus. Von Europa aus führt die Route zunächst entlang der Küsten Spaniens und Marokkos zu den Kapverden, bevor die Atlantiküberquerung nach Südamerika erfolgt. Freuen Sie sich auf die lebendigen Metropolen Salvador de Bahia, Rio de Janeiro und Buenos Aires sowie auf eindrucksvolle Landschaften in Patagonien mit Puerto Madryn, den Falklandinseln und Ushuaia.



Entlang der chilenischen Küste setzt die «MSC Magnifica» ihre Reise nach Valparaíso fort, bevor mit der Osterinsel einer der abgelegensten Orte der Welt erreicht wird.

Anschliessend erwarten Sie die traumhaften Inselwelten der Südsee mit Französisch-Polynesien, Amerikanisch-Samoa und Fidschi. Türkisfarbene Lagunen, palmengesäumte Strände und eine faszinierende Kultur prägen diesen Abschnitt der Reise.



In Neuseeland entdecken Sie die landschaftliche Vielfalt des Landes mit Auckland, Tauranga, Dunedin und dem spektakulären Milford Sound. Die Route führt weiter nach Australien mit den Höhepunkten Sydney, Melbourne, Adelaide und Fremantle. Moderne Metropolen, beeindruckende Küstenlandschaften und einzigartige Naturerlebnisse machen diesen Reiseabschnitt besonders abwechslungsreich.



Über Indonesien gelangen Sie nach Südostasien, wo Singapur und Phuket mit einer spannenden Mischung aus Moderne, Tradition und exotischer Kultur begeistern.

Danach führt die Reise über Sri Lanka in den Nahen Osten. Ein weiterer Höhepunkt ist die Passage durch den Suezkanal, bevor mit Aqaba und Alexandria weitere geschichtsträchtige Destinationen auf dem Programm stehen.

Zum Abschluss kehrt die «MSC Magnifica» über Italien zurück ins Mittelmeer.



Während 120 Tagen erleben Sie 45 Destinationen in 21 Ländern auf sechs Kontinenten, überqueren den Äquator gleich zweimal und entdecken einige der faszinierendsten Regionen unserer Erde auf einer einzigen Reise. Dabei verbinden sich beeindruckende Naturkulissen, weltbekannte Sehenswürdigkeiten, exotische Inselwelten und kulturelle Höhepunkte zu einer aussergewöhnlichen Weltreise.