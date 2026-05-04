1 . Tag Zürich - San José Ihre Reise beginnt mit dem Flug von Zürich nach San José, der Hauptstadt Costa Ricas. Nach der Ankunft werden Sie von der lokalen Reiseleitung begrüsst. Der Rest des Tages steht zur freien Verfügung, Sie übernachten in San José.

2 . Tag Zentraltal - Vulkan Irazú Ihre Reise führt Sie durch das Zentraltal zum Vulkan Irazú, dem höchsten Vulkan Costa Ricas. Bei klarer Sicht können Sie sowohl die Atlantik- als auch die Pazifikküste erblicken.

3 . Tag Guayabo Monument Am Nachmittag erkunden Sie Guayabo. Diese bedeutendste archäologische Stätte des Landes befindet sich in einer malerischen Umgebung am Fuss des Vulkans Turrialba. Geniessen Sie von einem nahen Hügel den Ausblick über die üppige Vegetation.

4 . Tag Karibikküste Heute geht es weiter zur Karibikküste, wo Sie für zwei Nächte in einer gemütlichen Lodge untergebracht sind. Nach Ankunft entspannen Sie am wunderschönen Strand oder im Pool und geniessen die Geräusche der Natur, vom Singen der Vögel bis zu den Rufen der Brüllaffen.

5 . Tag Cahuita Nationalpark Sie besuchen den Cahuita Nationalpark, wo Sie auf einer Wanderung die artenreiche Tierwelt wie beispielsweise Weissschulterkapuziner, Faultiere und Waschbären beobachten können. Danach können Sie die malerischen Strände der Region geniessen.

6 . Tag Tortuguero Die Reise führt per Boot durch beeindruckende Kanäle zu Ihrer Lodge in Tortuguero. Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung. Sie übernachten zwei Nächte in der Naturidylle.

7 . Tag Tortuguero Erleben Sie eine Bootstour durch den Tortuguero Nationalpark und entdecken Sie die reiche Tierwelt. Unvergessliche Erinnerungen sind garantiert.

8 . Tag La Pavona - Guápiles Auf dem Weg in den wunderschönen Braulio Carrillo Nationalpark können Sie sich kulinarisch verwöhnen lassen. Sie verbringen zwei Nächte in einem komfortablen Mittelklassehotel, um sich auf kommende Abenteuer vorzubereiten.

9 . Tag Biological Station La Selva Wir peilen die Station La Selva an, eine Forschungsstation im Tieflandregenwald von Sarapiquí. Auf geführten Wanderugen entdecken Sie im 1600 Hektar umfassenden Urwald 1000 Baumarten, 440 Vogelarten und viele anderen Tiere. Erfahren Sie mehr über die Forschungen und Naturschutzbemühungen, die hier stattfinden.

10 . Tag Sarapiquí - La Fortuna Heute fahren Sie zum Vulkan Arenal, bekannt für seine Thermalquellen und seine malerische Umgebung. Entspannen Sie in den Quellen und geniessen Sie den Ausblick auf den Vulkan. Sie verbringen drei Nächte in einem eleganten und naturnahen Hotel.

11 . Tag Kakaofarm Erleben Sie die faszinierende Geschichte des Kakaos auf einer Farm. Wir zeigen Ihnen, wie Kakaobohnen verarbeitet und zu Schokolade verarbeitet werden. Abschliessend können Sie die süss-bitteren Versuchungen verkosten.

12 . Tag Hängebrücken Heute erkunden Sie die Baumkronen des Urwalds – auf einer Wanderung über Hängebrücken. Geniessen Sie den atemberaubenden Blick auf den Reichtum der Natur. Ein unvergessliches Erlebnis.

13 . Tag Zentraltal Erleben Sie das Ecocentro Danaus, das sich seit Jahren dem Umweltschutz und der Erhaltung von Pflanzen widmet. Entdecken Sie den bezaubernden Schmetterlings- und den Heilpflanzengarten. Im Anschluss können Sie sich im nahen Hotel zurücklehnen - und sich auf die letzten Erlebnisse der Reise vorbereiten.

14 . Tag Kaffeetour Besuchen Sie eine Farm und erfahren Sie, wie Kaffee angebaut, verarbeitet und exportiert wird. Sie lernen alle Schritte der Kaffeeproduktion kennen.

15-16 . Tag Rückreise Es ist Zeit, sich von Costa Rica zu verabschieden. Sie fliegen heute von San José zurück nach Zürich, wo Sie am folgenden Tag ankommen.