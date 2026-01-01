Die Rockies & der Norden ab Vancouver

1 . Tag Vancouver Individuelle Anreise nach Vancouver. Begrüssung am Flughafen durch den Reiseleiter und Transfer zum Hotel. Zusammenkunft und Kennenlernen der Reisegruppe. 2 Nächte in Vancouver

2 . Tag Vancouver Die «Perle am Pazifik» gilt als eine der am schönsten gelegenen Städte der Welt, eingerahmt von Meer und Küstengebirge. Auf einer Stadtrundfahrt verschaffen Sie sich einen ersten Überblick. Sie sehen den Stanley Park, die belebte Robson Street, Chinatown und Gastown.

3 . Tag Kelowna Sie fahren ins sonnenreiche Okanagan Valley mit seinen Weinbergen und Obstplantagen. Ihr Etappenziel ist die Stadt Kelowna, die am wunderschönen Okanagan Lake liegt. 1 Nacht in Kelowna

4 . Tag Banff Nationalpark Ihr Weg führt Sie in die kanadischen Rocky Mountains, über den mächtigen Rogers Pass und durch die enge Schlucht Kicking Horse im Yoho Nationalpark, bevor Sie den Banff Nationalpark erreichen. 2 Nächte im Banff Voyager Inn o.ä.

5 . Tag Banff Nationalpark Der Banff Nationalpark mit seinen Canyons, Wasserfällen und Bergpässen ist Kanadas ältester Nationalpark. Sie besuchen den malerischen Lake Louise am Fusse des Victoria- Gletschers. Am Nachmittag haben Sie Zeit zur Erkundung der Ortschaft Banff.

6 . Tag Jasper Nationalpark Über den Icefield Parkway fahren Sie vorbei an schneebedeckten Bergen und Gletschern bis zum Columbia Icefield. Hier besteht die Möglichkeit zu einer Athabasca-Gletscher- Tour im Spezialfahrzeug (optional). Nach Besichtigung des beeindruckenden Maligne Canyons erreichen Sie den Ort Jasper im Zentrum des gleichnamigen Nationalparks. 1 Nacht in Jasper.

7 . Tag Prince George Sie lassen die Rockies hinter sich und fahren in den dünn besiedelten Norden British Columbias. Ihr heutiges Tagesziel ist Prince George, die grösste Stadt und wichtigstes Zentrum dieses Gebiets. 1 Nacht in Prince George.

8 . Tag Smithers Auf dem Yellowhead Highway durchqueren Sie eine gewaltige Fluss- und Seenlandschaft mit Wäldern, soweit das Auge reicht. Ihr Übernachtungsort Smithers ist ein Dorf mit europäischem Einschlag, umgeben von wunderschönen Bergzügen. 1 Nacht in Smithers.

9 . Tag Stewart Nach Stopps beim Moricetown Falls Canyon, wo die Ureinwohner nach Lachs fischen, im Ksan-Indianerdorf mit seinen Totempfählen und traditionellen Häusern und am Bear-Gletscher erreichen Sie Stewart an der Grenze zu Alaska. 2 Nächte in Stewart.

10 . Tag Stewart Ein erster Abstecher nach Alaska bringt Sie ins nahe Hyder. Der Ort mit weniger als 100 Einwohnern wird oft als «freundlichste Geisterstadt Alaskas» bezeichnet. Wieder in Kanada erwartet Sie der spektakuläre Anblick des Salmon Gletschers. Zurück in Stewart bleibt Zeit zur Erholung.

11 . Tag Watson Lake Durch eine der abgelegensten, wildesten Landschaften Kanadas gelangen Sie auf dem Stewart-Cassiar Highway nach Watson Lake, bekannt für seinen Schilderwald mit weit über 100'000 Ortsschildern aus aller Welt. 1 Nacht in Watson Lake.

12 . Tag Skagway Der berühmte Alaska Highway und der Süd-Klondike führen durch die Weite und Schönheit des Yukons, bis Sie über den White Pass nach Alaska in die Goldgräberstadt Skagway gelangen. 1 Nacht in Skagway.

13 . Tag Whitehorse Sie verlassen Alaska und fahren vorbei an der kleinsten Wüste der Welt und dem Emerald Lake mit seinen aussergewöhnlichen Farben nach Whitehorse, wo Sie Zeit haben für eigene Erkundungen. 1 Nacht in Whitehorse.

14 . Tag Rück- oder Weiterreise Transfer zum Flughafen oder individuelles Anschlussprogramm.