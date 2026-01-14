1 . Tag Buenos Aires Nach Ankunft am Flughafen werden Sie zu Ihrem Hotel gefahren. Im Anschluss lernen Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der lebendigen Hauptstadt kennen. Abends besuchen Sie eine Tango und Dinner Show.

2 . Tag Buenos Aires Nutzen Sie den freien Tag für einen optionalen Ausflug ins Tigre Delta oder besuchen Sie ein traditionelles Gauchofest. Natürlich können Sie auch im quirligen Viertel San Telmo bei einem «Submarino» die Tangotänzer beobachten.

3 . Tag Buenos Aires – Puerto Madryn Heute geht die Reise weiter Richtung Süden. Sie fliegen nach Trelew und werden von da nach Puerto Madryn gefahren.

4 . Tag Halbinsel Valdés Heute unternehmen Sie einen Tagesausflug zur Halbinsel Valdés. Sie fahren von Puerto Madryn nach Puerto Pirámides, wo Sie Glattwale beobachten. Danach besuchen Sie die Estancia San Lorenzo, eine traditionelle Rinderfarm. Sie haben hier auch die Möglichkeit Magellanpinguine zu beobachten. Weiter geht es zum Reservat Punta Norte, wo Sie von September bis Dezember Seelöwen und möglicherweise Orcas sehen können. Auf der Rückfahrt besuchen Sie das Carlos Ameghino Isthmus Interpretation Center.

5 . Tag Puerto Madryn – Ushuaia Zum vereinbarten Zeitpunkt werden Sie rechtzeitig an den Flughafen gebracht, wo Sie den Flug nach Ushuaia nehmen. Anschliessend Transfer in Ihr Hotel. Am Nachmittag steht eine Katamaranfahrt durch den Beaglekanal zur Isla de los Pájaros (Insel der Vögel) an, von wo man eine fantastische Aussicht auf die Stadt vor der gewaltigen Andenkulisse hat.

6 . Tag Ushuaia Nach dem Frühstück unternehmen Sie einen Ausflug in den südlichsten Nationalpark der Welt. Im Nationalpark Tierra del Fuego geniessen Sie eine Exkursion, die Ihnen eindrückliche Panoramablicke auf den von Bergen umgebenen Beaglekanal und Wälder voll von Feuersträucher, Blumen und Lenga-Südbuchen bietet.

7 . Tag Ushuaia – El Calafate Je nach Abflugzeit bleibt Ihnen noch etwas Zeit, um einen letzten Spaziergang in der südlichsten Stadt Argentiniens zu unternehmen. Anschliessend nehmen Sie den Flug nach El Calafate. Transfer ins Hotel und Rest des Tages zur freien Verfügung.

8 . Tag Perito Moreno Gletscher Nach dem Frühstück unternehmen Sie einen Ausflug zum beeindruckenden Gletscher Perito Moreno im Nationalpark Los Glaciares. Der Abbruch einzelner Gletscherstücke, die mit ohrenbetäubendem Getöse in den Lago Argentino fallen, ist einzigartig.

9 . Tag El Calafate Tag zur freien Verfügung. Unternehmen Sie einen Ausflug nach El Chaltén oder geniessen Sie eine Schifffahrt auf dem Lago Argentino oder zur Estancia Cristina, die eine tolle Sicht auf den Gletscher Upsala bietet.

10 . Tag El Calafate – Buenos Aires Nach dem Frühstück werden Sie zum angekündigten Zeitpunkt zum Flughafen gefahren, wo Sie Ihren Flug nach Buenos Aires antreten werden. Empfang am Flughafen und Transfer in Ihre Unterkunft. Der Rest des Tages zur freien Verfügung.

11 . Tag Buenos Aires Sie werden in Ihrer Unterkunft abgeholt und an den Flughafen gefahren.