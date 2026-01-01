Beschreibung

Lage Das Tongariro Suites @ The Rocks ist eingebettet in einen wunderschönen grossen Garten mit Teichanlage. Nur ein paar hundert Meter von der Autostrasse entfernt, können Sie hier dennoch die absolute Ruhe und die unverbaute Aussicht auf den Berg Ruapehu geniessen.

Angebot Entspannen Sie sich in der Gästelounge mit Holzkamin oder im Whirlpool aus Zedernholz. Der Grill auf der Terrasse steht den Gästen zur Verfügung. Die Unterkunft hilft gerne bei der Organisation von Aktivitäten in der Umgebung, wie die Transfers zum Startpunkt des Tongariro Crossing, Wanderungen im Tongariro Nationalpark, Mountainbiking, Quadfahren oder eine Fahrt mit dem Schienenfahrrad über die Forgotten Highway Railway.