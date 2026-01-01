Beschreibung

Lage Das Resort liegt direkt am Punakaiki Strand im Paparoa Nationalpark und nur 5 Gehminuten von den berühmten Pancake Rocks entfernt. Nach Greymouth und Westport sind es ungefähr 30 Fahrminuten.

Angebot Das Hotel verfügt über ein Restaurant und eine Bar mit schöner Panorama-Aussicht auf das Meer. Entspannen Sie sich am Kamin in der warmen und freundlichen Executive Lounge oder mieten Sie ein Elektrofahrrad um die Umgebung zu erkunden. Zudem profitieren die Gäste von kostenlosem WLAN und kostenlosen Parkplätzen.