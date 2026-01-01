Scenic Hotel Punakaiki
Punakaiki
Beschreibung
Lage
Das Resort liegt direkt am Punakaiki Strand im Paparoa Nationalpark und nur 5 Gehminuten von den berühmten Pancake Rocks entfernt. Nach Greymouth und Westport sind es ungefähr 30 Fahrminuten.
Angebot
Das Hotel verfügt über ein Restaurant und eine Bar mit schöner Panorama-Aussicht auf das Meer. Entspannen Sie sich am Kamin in der warmen und freundlichen Executive Lounge oder mieten Sie ein Elektrofahrrad um die Umgebung zu erkunden. Zudem profitieren die Gäste von kostenlosem WLAN und kostenlosen Parkplätzen.
Zimmer
Alle 63 Zimmer bieten eine wunderbare Aussicht auf den Strand, den Wald oder den Garten. Die Zimmer verfügen über einen möblierten Balkon oder Terrasse, eine Heizung, einen kleinen Kühlschrank, eine Tee-/Kaffeestation und einen Fernseher. Die Rainforest Zimmer und die etwas grösseren Deluxe Zimmer verfügen zudem über eine Mikrowelle und einen Toaster. Kleine Fusswege verbinden die einzelnen Unterkunftsblöcke mit dem Hauptgebäude.
Preis auf Anfrage
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