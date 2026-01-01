Rimu Lodge
Hokitika
Beschreibung
Lage
Die Rimu Lodge liegt neun Kilometer ausserhalb von Hokitika in einer unberührten Umgebung oberhalb des Hokitika Flusses zwischen den schneebedeckten Südalpen und der Tasmanischen See mit spektakulären Aussichten.
Angebot
Die Gäste profitieren von kostenlosem WLAN und kostenlosen Parkplätzen. Das inbegriffene Frühstück wird im Landhausstil zubereitet und besteht unter anderem aus Erdbeeren, Blaubeeren und Steinobst aus dem Küchengarten. Um die Lodge herum können Sie zahlreiche Aktivitäten unternehmen.
Zimmer
Die Lodge verfügt über vier Zimmer mit separatem Eingang. Alle Zimmer verfügen über ein grosses Badezimmer, Fernseher, Kühlschrank, Tee-/Kaffeestation, Zentralheizung und doppelt verglaste Fenster. Von den Zimmern aus geniessen Sie einen atemberaubenden Ausblick auf die Berge.
Preis auf Anfrage
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