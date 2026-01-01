Beschreibung

Lage Die Rimu Lodge liegt neun Kilometer ausserhalb von Hokitika in einer unberührten Umgebung oberhalb des Hokitika Flusses zwischen den schneebedeckten Südalpen und der Tasmanischen See mit spektakulären Aussichten.

Angebot Die Gäste profitieren von kostenlosem WLAN und kostenlosen Parkplätzen. Das inbegriffene Frühstück wird im Landhausstil zubereitet und besteht unter anderem aus Erdbeeren, Blaubeeren und Steinobst aus dem Küchengarten. Um die Lodge herum können Sie zahlreiche Aktivitäten unternehmen.