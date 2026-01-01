The Heads Hokianga
Omapere
Beschreibung
Lage
Die Heads Luxury Villas liegen idyllisch im kleinen Ort Omapere in der Region von Hokianga.
Angebot
Die Unterkunft bietet ein Restaurant, eine Bar, einen Pool und kostenpflichtige Parkplätze, welche sich alle beim Haupthaus befinden.
Zimmer
Alle 10 One Bedroom Luxury Villen sind 34m² gross und verfügen über ein King-Bett, einen Wohnraum mit Sofaecke und Cheminée, eine Klimaanlage, ein Radio, ein Fernseher, einen Safe, einen Kühlschrank und eine Tee-/Kaffeestation. Nebst der Dusche und der freistehenden Badewanne im Badezimmer gibt es eine Freiluft Du- sche und Badewanne im abgeschirmten Garten.
Preis auf Anfrage
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