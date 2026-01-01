Die Unterkunft bietet ein Restaurant, eine Bar, einen Pool und kostenpflichtige Parkplätze, welche sich alle beim Haupthaus befinden.

Alle 10 One Bedroom Luxury Villen sind 34m² gross und verfügen über ein King-Bett, einen Wohnraum mit Sofaecke und Cheminée, eine Klimaanlage, ein Radio, ein Fernseher, einen Safe, einen Kühlschrank und eine Tee-/Kaffeestation. Nebst der Dusche und der freistehenden Badewanne im Badezimmer gibt es eine Freiluft Du- sche und Badewanne im abgeschirmten Garten.