The Peppertree
Blenheim
Beschreibung
Lage
Inmitten der Weinregion Marlborough und umgeben von Rebbergen und Gärten liegt das schöne Peppertree.
Angebot
Zum Peppertree gehören ein Rebberg und ein Olivenhain sowie Schafe und Kühe. Ein schmackhaftes Frühstück und köstliche Canapés am Abend runden das Angebot ab. Jeden Abend bieten die Gastgeber einen Apéro mit selbst hergestelltem Wein in der Lounge an, nicht nur der Tropfen ist köstlich, sondern auch die Häppchen, welche dazu gereicht werden. Zur Unterkunft gehört zudem ein Swimmingpool.
Zimmer
Alle fünf Suiten sind sehr geräumig und individuell eingerichtet. Jede Suite verfügt über eine eigene Terrasse oder einen Balkon und ist mit den üblichen Annehmlichkeiten wie einem Fernseher, einer Minibar und einem Kühlschrank ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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