Zum Peppertree gehören ein Rebberg und ein Olivenhain sowie Schafe und Kühe. Ein schmackhaftes Frühstück und köstliche Canapés am Abend runden das Angebot ab. Jeden Abend bieten die Gastgeber einen Apéro mit selbst hergestelltem Wein in der Lounge an, nicht nur der Tropfen ist köstlich, sondern auch die Häppchen, welche dazu gereicht werden. Zur Unterkunft gehört zudem ein Swimmingpool.