Beschreibung

Lage Das Peppers Bluewater Resort liegt am grössten Gletschersee Neuseelands, dem Lake Takapo. Nach Christchurch oder Queenstown sind es rund 2.5 Stunden.

Angebot Das Resort bietet ein Restaurant und eine Lounge mit wunderschöner Sicht auf den See. Diverse Aktivitäten wie Kajaking, Fischen, Mountainbiking, Reiten oder Skifahren im Winter sind in der Umgebung möglich.