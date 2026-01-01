Peppers Bluewater Resort Lake Tekapo
Tekapo
Beschreibung
Lage
Das Peppers Bluewater Resort liegt am grössten Gletschersee Neuseelands, dem Lake Takapo. Nach Christchurch oder Queenstown sind es rund 2.5 Stunden.
Angebot
Das Resort bietet ein Restaurant und eine Lounge mit wunderschöner Sicht auf den See. Diverse Aktivitäten wie Kajaking, Fischen, Mountainbiking, Reiten oder Skifahren im Winter sind in der Umgebung möglich.
Zimmer
Alle 66 klimatisierten Zimmer und Villen bieten einen Fernseher, ein Telefon, eine Minibar sowie eine Tee-/Kaffeestation. Die One Bedroom Lake View Villen sind zudem mit einer Küche ausgestattet. Bei gutem Wetter ist der Mount Cook mit dem Lake Tekapo im Vordergrund von Ihrem Hotelzimmer aus zu sehen.
Preis auf Anfrage
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