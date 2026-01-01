Beschreibung

Lage Die 2400 Hektar grosse und luxuriöse Anlage liegt ganz im Norden Neuseelands in der Bay of Islands. The Lodge at Kauri Cliffs eignet sich ausgezeichnet, um die in der Nähe liegenden Kauriwälder, die Sanddünen, sowie die Bay of Islands zu erkunden, oder eine Runde Golf auf einem der bekanntesten Golfplätze in Neuseeland zu spielen.

Angebot Die Lodge bietet Aktivitäten wie Tontaubenschiessen, Fischen, Tennis, Mountainbiken und Wandern an. Der 18-Loch Golfplatz gilt als einer der besten weltweit (Top 80). Für Entspannung sorgt ein Infinity Pool und ein Spa-Bereich im Totara Forest. Das Abend essen können Sie entweder im à-la-Carte Restaurant im Haupthaus oder auf der eigenen Veranda geniessen.

Zimmer Alle 23 Suiten der Lodge sind mit einer grosszügigen Sitzecke, einem Cheminée, einer Veranda, einem begehbaren Kleiderschrank, einem Fernseher mit DVD-Player, einer Minibar und elegantem, sehr geräumigem Badezimmer ausgestattet. Von allen Suiten bietet sich ein traumhafter Ausblick über den Pazifischen Oze- an, sowie den Golfplatz.