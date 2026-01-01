Hapuku Lodge
Kaikoura
Beschreibung
Lage
Die luxuriöse Hapuku Lodge liegt rund 13 Kilometer nördlich von Kaikoura, einer kleinen Stadt, die besonders für Walbeobachtungstouren bekannt ist.
Angebot
Die Hapuku Lodge verfügt über ein exzellentes Restaurant, einen beheizten Swimmingpool sowie einen Spa-Bereich, welcher für komplette Entspannung und Erholung sorgt. Die Gäste der Lodge können kostenlos Mountainbikes ausleihen und die Gegend auf eigene Faust erkunden. Ausflüge und Touren in die Umgebung können vor Ort organisiert werden.
Zimmer
Die Lodge ist auf mehrere Gebäude aufgeteilt. Neben den vier Suiten im Hauptgebäude, bietet die Hapuku Lodge auch fünf sehr luxuriöse Baumhäuser. Alle Zimmer sind kunstvoll mit handgefertigten Möbeln eingerichtet und gewähren einen einzigartigen Ausblick über die wunderschöne Landschaft.
Preis auf Anfrage
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