Beschreibung

Lage Die luxuriöse Hapuku Lodge liegt rund 13 Kilometer nördlich von Kaikoura, einer kleinen Stadt, die besonders für Walbeobachtungstouren bekannt ist.

Angebot Die Hapuku Lodge verfügt über ein exzellentes Restaurant, einen beheizten Swimmingpool sowie einen Spa-Bereich, welcher für komplette Entspannung und Erholung sorgt. Die Gäste der Lodge können kostenlos Mountainbikes ausleihen und die Gegend auf eigene Faust erkunden. Ausflüge und Touren in die Umgebung können vor Ort organisiert werden.