Das Bay of Many Coves liegt eingebettet in die Marlborough Sounds, inmitten schönster Natur und ist nur per Wassertaxi oder Helikopter ab Picton erreichbar.

Nebst einem Restaurant und einer Bar befindet sich auch ein Spa-Bereich in der Hotelanlage. Die Gäste profitieren von einer kostenlosen WLAN-Verbindung.

Die geräumigen Apartments verfügen alle über die üblichen Annehmlichkeiten sowie eine kleine, gut ausgestattete Küche. Von allen Apartments aus bietet sich eine faszinierende Aussicht über die Bucht. Die Kereru Suite ist die wohl luxuriöseste Zimmerkategorie der Unterkunft und überzeugt mit schlichter Einrichtung und einem atemberaubenden Ausblick auf die Fjordlandschaft.