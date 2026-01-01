Die Apartments liegen im Ort Kaiteriteri. Rund um das Gebäude befinden sich Restaurant und Bars zum Verweilen. Der Strand liegt gleich über die Strasse.

Sie können nahe der Unterkunft Minigolf spielen. Die Gegend eignet sich zudem für Rad- und Bootstouren im Abel Tasman Nationalpark.

Alle Unterkünfte verfügen über einen Fernseher und eine Klimaanlage, sowie eine Küchenzeile mit einem Geschirrspüler, einem Kochfeld, einer Mikrowelle und einem Wasserkocher. Die Apartments mit zwei Schlafzimmern verfügen über eine Waschmaschine und einen Tumbler. Das Two Bedroom Superior Apartment bietet zusätzlich Blick über den Strand und auf das Meer.