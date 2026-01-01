The Church Accommodation
Hahei
Beschreibung
Lage
Die Unterkunft liegt am Rande des Dorfes Hahei auf der Coromandel Halbinsel, nur einige Gehminuten vom Hahei Strand entfernt. Auch die Cathedral Cove und der Hot Water Beach liegen in unmittelbarer Nähe.
Angebot
Die Unterkunft bietet WLAN, Strandtücher, eine Gästelounge mit DVD’s und Bücher, sowie einen Gästegrill. Neben der Unterkunft liegt das Church Bistro, welches abends europäisch inspirierte Gerichte serviert.
Zimmer
Die zwölf Cottages liegen inmitten eines 1.5 Hektar grossen, liebevoll gepflegten subtropischen Garten. Die Garden Studios und Cottages verfügen über ein separates Sofa, sowie einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, einen Toaster, einen Wasserkocher und einen privaten Aussenbereich. Die etwas grösseren Cottages verfügen zusätzlich über einen offenen Küchen- und Wohnbereich.
Preis auf Anfrage
Loading map...