Beschreibung

Lage Die Unterkunft liegt am Rande des Dorfes Hahei auf der Coromandel Halbinsel, nur einige Gehminuten vom Hahei Strand entfernt. Auch die Cathedral Cove und der Hot Water Beach liegen in unmittelbarer Nähe.

Angebot Die Unterkunft bietet WLAN, Strandtücher, eine Gästelounge mit DVD’s und Bücher, sowie einen Gästegrill. Neben der Unterkunft liegt das Church Bistro, welches abends europäisch inspirierte Gerichte serviert.