Grand Mercure Puka Park Resort
Pauanui
Beschreibung
Lage
Das Resort befindet sich auf der Coromandel Halbinsel, rund 2 Fahrstunden südöstlich von Auckland. Der Panoramablick über die Küste ist einzigartig. Der 3 Kilometer lange Sandstrand liegt 800 Meter vom Grand Mercure Puka Park Resort entfernt.
Angebot
Das hoteleigene, preisgekrönte Restaurant verwöhnt auch Ihren Gaumen. Zudem gehören eine Lounge, ein Fitness- und Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbäder und einem Swimmingpool zum Resort. In der Nähe des Resorts befindet sich ein 18-Loch Golfplatz.
Zimmer
Die 42 romantischen, mit viel Charme gestalteten Chalets aus Holz liegen über den Hügel verteilt in dichtem Busch und verfügen über einen Balkon, sowie eine Heizung. Sie sind zudem mit den üblichen Annehmlichkeiten wie einer Klimaanlage, einem Deckenventilator, einem geräumigen Badezimmer, einer Sitzecke sowie einer Tee-/Kaffeestation ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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