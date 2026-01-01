Beschreibung

Lage Das Resort befindet sich auf der Coromandel Halbinsel, rund 2 Fahrstunden südöstlich von Auckland. Der Panoramablick über die Küste ist einzigartig. Der 3 Kilometer lange Sandstrand liegt 800 Meter vom Grand Mercure Puka Park Resort entfernt.

Angebot Das hoteleigene, preisgekrönte Restaurant verwöhnt auch Ihren Gaumen. Zudem gehören eine Lounge, ein Fitness- und Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbäder und einem Swimmingpool zum Resort. In der Nähe des Resorts befindet sich ein 18-Loch Golfplatz.