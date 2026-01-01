The Boatshed
Waiheke Island
Beschreibung
Einleitung
Die Insel Waiheke ist für die vielen schönen Strände und den hier angebauten Wein bekannt. Es gibt zahlreiche Olivenhaine und Weingüter, welche täglich viele Gäste auf die im Osten der Stadt Auckland gelegene Insel ziehen. Das Boatshed ist die beste Unterkunft der Insel und überzeugt die Gäste mit heimeligem Charme.
Lage
Das The Boatshed liegt auf einem Hügel über der wunderschönen Oneroa Bucht auf der Insel Waiheke Island. Die Insel ist ab Auckland per Fähre in 45 Minuten erreichbar.
Angebot
Das Hotel, wie der Name erahnen lässt, ist im maritimen Stil eingerichtet. Es bietet mit dem hauseigenen Restaurant eine wunderbare Möglichkeit sich mit frischen Produkten verwöhnen zu lassen. Bei schönem Wetter können die Mahlzeiten auf der Terrasse eingenommen werden. Im Spa-Bereich werden Massagen und Behandlungen angeboten. Die Insel Waiheke ist für ihre Aktivitäten, die zahlreichen Weingüter aber auch für die schönen Strände bekannt.
Von der Unterkunft aus können Ausflüge auf die ganze Insel organisiert werden, egal ob eine Inseltour, Ziplining oder der Besuch von einem oder mehreren der zahlreichen Weingüter, welche bei uns noch nicht ganz so bekannt sind. Zu den besten Weingütern der Insel gehören Man’O War, Obsidian, Mud Brick und Cable Bay.
Zimmer
Die vier verschiedenen Zimmerkategorien sind alle unterschiedlich gross und einzigartig eingerichtet. Die drei Boatsheds liegen im Haupthaus, nahe der Bibliothek und des Restaurants und verfügen über eine Terrasse. Die Bridge liegt auf der oberen Etage im Haupthaus und ist fast doppelt so gross wie ein Boatshed. Das Lighthouse ist die wohl romantischste Kategorie, welche sehr modern eingerichtet ist und über zwei Etagen erbaut wurde. Der Ausblick von der Terrasse ist unvergesslich. Die beiden Bungalow liegen etwas abseits des Haupthauses, nahe des Gartens.
Preis auf Anfrage
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