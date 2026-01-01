Das Hotel, wie der Name erahnen lässt, ist im maritimen Stil eingerichtet. Es bietet mit dem hauseigenen Restaurant eine wunderbare Möglichkeit sich mit frischen Produkten verwöhnen zu lassen. Bei schönem Wetter können die Mahlzeiten auf der Terrasse eingenommen werden. Im Spa-Bereich werden Massagen und Behandlungen angeboten. Die Insel Waiheke ist für ihre Aktivitäten, die zahlreichen Weingüter aber auch für die schönen Strände bekannt.

Von der Unterkunft aus können Ausflüge auf die ganze Insel organisiert werden, egal ob eine Inseltour, Ziplining oder der Besuch von einem oder mehreren der zahlreichen Weingüter, welche bei uns noch nicht ganz so bekannt sind. Zu den besten Weingütern der Insel gehören Man’O War, Obsidian, Mud Brick und Cable Bay.