Onetangi Beach Apartments
Waiheke Island
Beschreibung
Lage
Die Onetangi Beach Apartments befinden sich auf Waiheke Island, am schönen weissen Sandstrand, dem Onetangi Beach. Eine Bushaltestelle befindet sich gleich vor dem Hotel. Mehrere Weinberge, Naturschutzgebiete, Wanderwege und der örtliche Golfclub sind bequem zu Fuss erreichbar. Zwei örtliche Restaurants und Bars sind in wenigen Gehminuten erreichbar.
Angebot
Die Gäste profitieren zudem von einem kostenlosen WLAN und Strandtüchern. Kayaks und elektronische Fahrräder können gegen Gebühr ausgeliehen werden. Auch ein Spa Pool steht den Gästen zur Verfügung.
Zimmer
Insgesamt sind es 32 Apartments, welche auf drei Stockwerke verteilt sind. Alle Apartments sind eigenständig, modern und komfortabel eingerichtet und verfügen über eine eigene Terrasse oder einen Balkon, eine Küche und einen Wohnbereich. Einige Apartments bieten einen herrlichen Meerblick.
Preis auf Anfrage
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