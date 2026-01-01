Beschreibung

Lage Die Onetangi Beach Apartments befinden sich auf Waiheke Island, am schönen weissen Sandstrand, dem Onetangi Beach. Eine Bushaltestelle befindet sich gleich vor dem Hotel. Mehrere Weinberge, Naturschutzgebiete, Wanderwege und der örtliche Golfclub sind bequem zu Fuss erreichbar. Zwei örtliche Restaurants und Bars sind in wenigen Gehminuten erreichbar.

Angebot Die Gäste profitieren zudem von einem kostenlosen WLAN und Strandtüchern. Kayaks und elektronische Fahrräder können gegen Gebühr ausgeliehen werden. Auch ein Spa Pool steht den Gästen zur Verfügung.