Beschreibung

Lage Das B&B liegt auf einem 1.5 Hektar grossen Grundstück und liegt nur 10 Gehminuten von Te Anau entfernt.

Angebot Im Preis inkludiert ist das Frühstück. In der Unterkunft steht Ihnen eine Auswahl an Büchern, Spielen, Zeitschriften und DVDs zur Verfügung. Auch ein Hubschrauberlandeplatz, ein Tourenschalter und ein Laptop stehen bereit.