Dunluce Boutique B&B
Te Anau
Beschreibung
Lage
Das B&B liegt auf einem 1.5 Hektar grossen Grundstück und liegt nur 10 Gehminuten von Te Anau entfernt.
Angebot
Im Preis inkludiert ist das Frühstück. In der Unterkunft steht Ihnen eine Auswahl an Büchern, Spielen, Zeitschriften und DVDs zur Verfügung. Auch ein Hubschrauberlandeplatz, ein Tourenschalter und ein Laptop stehen bereit.
Zimmer
Alle Zimmer bieten Sicht auf den See und die Berge und haben einen privaten Balkon. Zu jedem Zimmer gehört ein grosses Badezimmer mit Fussbodenheizung, einem Haartrockner und Pflegeprodukten mit Bio-Lavendel. Auch besitzen alle Zimmer eine Heizung und einen Fernseher.
Preis auf Anfrage
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