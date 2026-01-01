Beschreibung

Lage Die Lodge befindet sich am Ufer des Lake Tarawera, rund 30 Minuten vom Stadtzentrum von Rotorua entfernt. Zerklüftete Buchten, weisse Strände und natürliche Thermalbäder sind in wenigen Gehminuten erreichbar.

Angebot Im hauseigenen Restaurant werden die Gäste mit frischen Produkten aus der Region verwöhnt. Im Weinkeller der Solitaire Lodge befindet sich eine exquisite Auswahl an vorzüglichen Weinen aus der Region. Zudem bietet die Lodge einen erstklassigen Spa-Bereich, einen Whirlpool, sowie Ausflugsmöglichkeiten und Aktivitäten in die Umgebung.