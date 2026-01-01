Millennium Hotel Rotorua
Rotorua
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt direkt am See und neben dem polynesischen Spa. Das Stadtzentrum ist in wenigen Gehminuten erreichbar.
Angebot
Zu den Einrichtungen zählen ein beheizter Innenpool, ein Whirlpool, ein Day Spa und ein Fitnesscenter. Es gibt ein Restaurant, eine Brasserie und eine Bar.
Zimmer
Die Zimmer bieten einen See-, Stadt-, oder Gartenblick. Sie verfügen alle über eine Klimaanlage, einen Fernseher, einen Schreibtisch und einen kleinen Kühlschrank.
Preis auf Anfrage
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