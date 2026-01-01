Beschreibung

Lage Das Hotel liegt direkt am See und neben dem polynesischen Spa. Das Stadtzentrum ist in wenigen Gehminuten erreichbar.

Angebot Zu den Einrichtungen zählen ein beheizter Innenpool, ein Whirlpool, ein Day Spa und ein Fitnesscenter. Es gibt ein Restaurant, eine Brasserie und eine Bar.