Distinction Dunedin
Dunedin
Beschreibung
Lage
Das Distinction Hotel befindet sich im Herzen von Dunedin. Zahlreiche Attraktionen, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten sind in Gehdistanz erreichbar.
Angebot
Für das leibliche Wohl der Gäste sorgen die hoteleigene Bar und ein Restaurant. Zudem verfügt das Distinction Hotel über einen Fitnessraum, wo je nach Wunsch auch Massagen oder Fitnesskurse gebucht werden können.
Zimmer
Die 123 Studios und Suiten sind alle komfortabel und modern eingerichtet. Sämtliche Zimmer sind mit den üblichen Annehmlichkeiten wie einer Klimaanlage, einem Fernseher und einer Minibar ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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