Beschreibung

Lage Das Distinction Hotel befindet sich im Herzen von Dunedin. Zahlreiche Attraktionen, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten sind in Gehdistanz erreichbar.

Angebot Für das leibliche Wohl der Gäste sorgen die hoteleigene Bar und ein Restaurant. Zudem verfügt das Distinction Hotel über einen Fitnessraum, wo je nach Wunsch auch Massagen oder Fitnesskurse gebucht werden können.