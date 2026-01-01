Huka Lodge
Taupo
Beschreibung
Lage
Die Lodge liegt in einem wunderschönen Park am türkisfarbenen Wasser des Waikato River, stromaufwärts der mächtigen Huka Falls. Das Anwesen ist bekannt für seine hervorragende Lage und herzliche Gastfreundschaft seit den 1920er Jahren.
Angebot
Die Lodge bietet einen grosszügigen Weinkeller, einen Tennisplatz, einen Swimmingpool, ein Whirlpool, einen Krocket- sowie mehrere Bouleplätze. Im Restaurant werden Menüs von preisgekrönten Köchen zusammengestellt. Zur Entspannung können im hoteleigenen Spa-Bereich verschiedene Massagen und Behandlungen gebucht werden. Die Lodge verfügt über kostenloses WLAN in der ganzen Anlage.
Zimmer
Die Unterkunft verfügt über Junior Lodge Suiten, eine Lodge Suite, ein Owner’s Cottage mit vier Schlafzimmern und ein Alan Pye Cottage mit zwei Schlafzimmern. Alle Junior Lodge Suiten blicken auf das tief türkisgrüne Wasser des Waikato River. Die Badezimmer verfügen über eine Badewanne und zwei Waschbecken. Der Umkleideraum daneben ist grosszügig geschnitten und bietet viel Platz. Das Alan Pye Cottage wurde nach höchsten Standards erbaut und unter Verwendung hochwertiger Materialien aus Zedernholz, Kernholz, Stein und Ziegeln vervollständigt.
Das Cottage stützt sich auf architektonische Elemente aus den 1920er und 1930er Jahren, die sich stark auf die raffinierte Eleganz der englischen Arts & Crafts-Bewegung beziehen.
Preis auf Anfrage
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