Die Unterkunft verfügt über Junior Lodge Suiten, eine Lodge Suite, ein Owner’s Cottage mit vier Schlafzimmern und ein Alan Pye Cottage mit zwei Schlafzimmern. Alle Junior Lodge Suiten blicken auf das tief türkisgrüne Wasser des Waikato River. Die Badezimmer verfügen über eine Badewanne und zwei Waschbecken. Der Umkleideraum daneben ist grosszügig geschnitten und bietet viel Platz. Das Alan Pye Cottage wurde nach höchsten Standards erbaut und unter Verwendung hochwertiger Materialien aus Zedernholz, Kernholz, Stein und Ziegeln vervollständigt.

Das Cottage stützt sich auf architektonische Elemente aus den 1920er und 1930er Jahren, die sich stark auf die raffinierte Eleganz der englischen Arts & Crafts-Bewegung beziehen.