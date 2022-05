Queenstown Reisen

Queenstown befindet sich auf der neuseeländischen Südinsel am Ufer des Lake Wakatipu. Die Stadt wurde als Destination für Abenteuertourismus bekannt, eignet sich aber auch als Ausgangspunkt für die Erkundung von Weingütern und historischer Bergbauorte der Umgebung. Daneben gibt es eine Vielzahl verschiedener Freizeitangebote, die Gästen Adrenalinkicks pur bieten! Hierzu zählen Bungeesprünge, Mountainbiking und ein gut ausgebautes Netz von Wanderwegen. Im Winter locken die Skigebiete in den Remarkables und am Coronet Peak Wintersportler an. In der Innenstadt finden Gäste auch Bars und Restaurants, die zum Entspannen und Geniessen einladen. Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne bei der Planung Ihrer Ferien in Queenstown.