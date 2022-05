Malediven Badeferien

Flitterwochen auf den Malediven

Nichts ist romantischer als traute Zweisamkeit in einem Bungalow an einem weissen Sandstrand oder einer einsamen Insel. Viele Malediven Hotels bieten für Honeymoon Paare spezielle Programme, wie Wellness, Candle-Light-Dinner am Strand oder einer einsamen Insel, ein spezialles Wellnessprogramm oder Jachtausflüge. Im Luxushotel Dusit Thani Maldives können Sie sogar ein Baumhaus-Spa in den Baumwipfeln geniessen, während das Kuredu Island Candl-Light-Dinner auf einer Sandzunge im Meer bietet. Im Malediven Luxushotel Anantara Kihavah Maldives oder dem Atmosphere Kanifushi Maldives steht Ihnen sogar 24 Stunden lang ein Butler zur Verfügung. Unsere Spezialisten sind bei der Planung Ihrer individuellen Ferien auf den Malediven behilflich.