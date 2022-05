Die kulturelle Hauptstadt Kubas ist eine frenetische, leidenschaftliche und lärmende Schönheit. Santiago de Cuba liegt näher an Haiti und der Dominikanischen Republik als an der kubanischen Hauptstadt Havanna. Sie richtet sich darum eher nach Osten als nach Westen aus, was für die einzigartige Identität dieser Stadt spricht, die sowohl von afro-karibischen wie auch von unternehmerischen und rebellischen Einflüssen geprägt worden ist. Die Stadt wurde 1515 von den Spaniern gegründet und ist vor allem für ihre gut erhaltenen Kolonialbauten und ihre Revolutionsgeschichte bekannt. Der koloniale Bezirk Casco Histórico (‘historisches Zentrum’) hat seine zeitgemässe Atmosphäre bewahrt, die entfernt an Salvador de Bahia in Brasilien oder an ein vergessenes New Orleans erinnert. Während der Karnevalsfeiern im Juli ziehen farbenfrohe Menschengruppen zu rhythmischer Trommelmusik und mit Son Cubano Tänzen, einem Vorläufer des Salsa, durch die Gassen der Altstadt. Überhaupt begeistert Santiago de Cuba mit seiner Lebensfreude und entspannten Atmosphäre. Wenn Sie durch die Stadt schlendern, begegnen Ihnen überall lachende, gastfreundliche Menschen und aus den Bars und Restaurants strömen rhythmische Klänge auf die Trottoirs. Kombiniert mit ganzjährig angenehm warmen Temperaturen und langen, sonnigen Tagen garantiert Santiago de Cuba gute Stimmung während Ihren Kuba Ferien. Eine breite Auswahl an Hotels und Resorts steht Ihnen sowohl im Zentrum wie auch an den vorgelagerten Stränden der zweitgrössten Stadt Kubas zur Verfügung. Fragen Sie unsere Kuba Spezialisten, wie Sie einen Aufenthalt in Santiago der Cuba in Ihren Kuba Reisen einschliessen können.