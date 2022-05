Jibacoa Reisen

Playa Jibacoa liegt etwa 80 Kilometer von Varadero und 65 Kilometer von der Hauptstadt Havanna entfernt und damit von beiden Flughäfen aus gut mit einem Mietauto erreichbar. Playa Jibacoa an Kubas Nordwestküste wird von einer Reihe kleiner, aber wunderschöner Strände unterbrochen. Hier locken zahlreiche hervorragende Schnorchelgebiete, welche direkt vom Ufer aus zugänglich sind. Hinter Jibacoa liegt eine hohe Kalkstein-Terrasse mit Blick auf den Ozean. Die Terrasse bietet eine ausgezeichnete Aussicht und einige kurze Wanderwege. Das Hotel Memories Jibacoa liegt an einem wundervollen Strand inmitten üppiger tropischer Vegetation. Das All Inclusive Hotel ist für Gäste ab 16 Jahren zugänglich und ist ideal für ein paar Tage Erholung und Entspannung nach einer Kuba Rundreise. Das grosszügige Resort verfügt über verschiedene Zimmerkategorien, ein Haupthaus mit diversen Spezialitätenrestaurants und Bars, die kubanische, italienische und internationale Küche servieren. Eine beliebte Attraktion ist der riesige lagunenartige Swimming Pool. Tennis, nicht motorisierte Wassersportarten und das Fitnesscenter stehen Ihnen während Ihres Aufenthaltes in den Kuba Ferien kostenlos zur Verfügung. Gebührenpflichtig sind Tauchen und Spa- und Wellness-Behandlungen. Lassen Sie sich von unseren Kuba Spezialisten beraten. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.