Cayo Santa Maria Ferien

Der Star der Show ist der Strand auf Santa Maria: ein erhabener Streifen mit weissem Sand und immer blauem Wasser. Dazu gesellen sich weltklasse Windsurfen, Schnorcheln und Tauchen vom Feinsten sowie zahllose andere Aktivitäten, die in einem Sonnenparadies wie Santa Maria einfach nur viel Spass machen. Die grösstenteils natürlich gebliebene Insel liegt vor der zentralen Nordküste Kubas. Sie ist durch einen Damm auf dem Landweg einfach erreichbar. Wenn Sie über Varadero nach Kuba anreisen, können Sie dort am Flughafen einen Mietwagen übernehmen und zu Ihrem Hotel auf Cayo Santa Maria fahren. Während vor der Küste eine bunte Unterwasserwelt und zahllose Fischarten um die Wette funkeln, dominiert im Inselinneren dichte tropische Vegetation, die als Schutzgebiet die Heimat Dutzender Vogelarten ist. In geschäftigen Freiluftlokalen und Bars, welche die parallel zum Strand verlaufenden Strassen säumen, erwacht die Insel nachts zum Leben. Zahlreiche Hotels und schicke Resorts bieten Gästen alle Annehmlichkeiten für erholsame Kuba Ferien. Wer einen Urlaub mit viel Entspannung, Ruhe und vielfältigen Möglichkeiten für Wassersport sucht, ist hier am richtigen Ort. Unsere Kuba Spezialisten stellen Ihnen gerne auf Ihre Wünsche massgeschneiderten Plan für Ihre Kuba Reisen zusammen.