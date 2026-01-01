Alle Junior Suiten und Suiten bieten den Royal Service der Meliá Hotelkette mit Willkommensgetränk, Butler-Service, 24h Zimmerservice, 30% Reduktion auf Massagen und ein spätes Check-Out bis 16.00 Uhr. Die Zimmer verfügen über Klimaanlage, Telefon, Fernseher, Internetzugang, Wasserkocher für Kaffee- und Teezubereitung, täglich aufgefüllte Minibar, Safe, Haartrockner, Badewanne mit Hydromassage, Aussendusche, VIP-Pflegeprodukte, Bügeleisen-/ brett, Bademantel und Slipper sowie Strand- und Pooltücher. Die Royal Service Junior Suiten befinden sich in den zweistöckigen Bungalows und sind sehr gemütlich eingerichtet.

Die Royal Service Junior Suiten Oceanview liegen im Erdgeschoss der zweistöckigen Bungalows und verfügen über ein Wohn/Schlafzimmer, einen Ankleideraum und eine Terrasse mit bequemer Liege sowie Meerblick. Bei den Royal Service Romance Suiten handelt es sich um 2 miteinander verbundene Bereiche im Erdgeschoss der zweistöckigen Bungalows. Sie sind sehr romantisch dekoriert und verfügen neben dem Wohn-/ Schlafzimmer mit einem extra grossen Bett über ein separates Zimmer mit Fernseher, einen Ankleideraum und 2 Terrassen mit Liegen.