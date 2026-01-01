Melia Buenavista Royal Service & Spa
Cayo Santa Maria
Beschreibung
Einleitung
Das Hotel Melia Buenavista all Incusive Royal Service & Spa liegt im Westen der Insel Cayo Santa Maria in einem Naturschutzgebiet und inmitten einer herrlichen Dünenlandschaft. Das exklusive all Royal Service Hotel ist eines der ersten kleineren All-Inclusive Hotels auf Cuba und verspricht modernes Design, offene Terrassen und unberührte Strände. Das Hotel ist ideal für Paare, Ruhesuchende, Wellnessliebhaber und Gäste, welche sich gerne verwöhnen lassen.
Lage
Das Hotel liegt im Westen an der Punta Madruguilla und innerhalb des Biosphärenreservats Buenavista. Der Regionalflughafen Las Bujas ist nur 10 Minuten entfernt und bietet regelmässige Verbindungen nach Havanna an. Der Strand liegt 400 Meter entfernt.
Angebot
2 Swimmingpools mit Bar Service, Yhi Spa mit Jacuzzi unter freiem Himmel sowie Massagekabinen, Schönheitssalon, Fitnessraum, abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm, verschiedene Animationsprogramme wie Yoga, Pilates, Wassergymnastik, Tanz – und Spanischkurse. Exklusiver Spa-Service mit modernen Behandlungen. Restaurant mit internationaler Küche, romantisches Gourmetrestaurant, karibisches Restaurant, Poolbar, Boutique, Strand Bar und Lobby-Bar.
Sport/Wellness inbegriffen:
Fitnessraum, Tischtennis, Schnorcheln, Squash, Tennis, Jacuzzi, Beachvolleyball, unmotorisierte Wassersportarten. Animationsprogramm mit verschiedenen Kursen wie Yoga, Pilates und Tanzkursen. Ein Yhi-Spa Durchlauf ist inklusive.
Gegen Gebühr:
Anwendungen im Spa und motorisierte Wassersportarten.
Kinder: Nur für Erwachsene ab 18 Jahren.
Sport/Wellness inbegriffen:
Fitnessraum, Tischtennis, Schnorcheln, Squash, Tennis, Jacuzzi, Beachvolleyball, unmotorisierte Wassersportarten. Animationsprogramm mit verschiedenen Kursen wie Yoga, Pilates und Tanzkursen. Ein Yhi-Spa Durchlauf ist inklusive.
Gegen Gebühr:
Anwendungen im Spa und motorisierte Wassersportarten.
Kinder: Nur für Erwachsene ab 18 Jahren.
Zimmer
Alle Junior Suiten und Suiten bieten den Royal Service der Meliá Hotelkette mit Willkommensgetränk, Butler-Service, 24h Zimmerservice, 30% Reduktion auf Massagen und ein spätes Check-Out bis 16.00 Uhr. Die Zimmer verfügen über Klimaanlage, Telefon, Fernseher, Internetzugang, Wasserkocher für Kaffee- und Teezubereitung, täglich aufgefüllte Minibar, Safe, Haartrockner, Badewanne mit Hydromassage, Aussendusche, VIP-Pflegeprodukte, Bügeleisen-/ brett, Bademantel und Slipper sowie Strand- und Pooltücher. Die Royal Service Junior Suiten befinden sich in den zweistöckigen Bungalows und sind sehr gemütlich eingerichtet.
Die Royal Service Junior Suiten Oceanview liegen im Erdgeschoss der zweistöckigen Bungalows und verfügen über ein Wohn/Schlafzimmer, einen Ankleideraum und eine Terrasse mit bequemer Liege sowie Meerblick. Bei den Royal Service Romance Suiten handelt es sich um 2 miteinander verbundene Bereiche im Erdgeschoss der zweistöckigen Bungalows. Sie sind sehr romantisch dekoriert und verfügen neben dem Wohn-/ Schlafzimmer mit einem extra grossen Bett über ein separates Zimmer mit Fernseher, einen Ankleideraum und 2 Terrassen mit Liegen.
Preis auf Anfrage
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