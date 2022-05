Faszinierendes Kuba all inclusive

Kuba mit unserem Rund-um-Verwöhn-Paket geniessen

Seit die All-inclusive Idee 1950 auf Mallorca zum ersten Mal angeboten wurde, entwickelte sich dieses Modell der Ferien ohne Nebenkosten zum Dauerseller. Zunächst folgten renommierte Wintersportorte diesem Trend, hauptsächlich mit Angeboten für Paare und Singles. Die Beliebtheit von All-inclusive steigt unaufhaltsam. Inzwischen lieben auch ganz besonders Familien diese unkomplizierte Art, Ferien zu machen – mit dem bunten All-inclusive-Armband und ohne Sorgen um das Budget.

"All inclusive" ist der Türöffner auch für Ihren persönlichen Kuba Luxus – zum Beispiel bei Kuba Badeferien auf Cayo Coco vor der Nordküste Kubas. Die Insel gehört zur Inselkette "Jardines del Rey" (Gärten des Königs). Sie ist bekannt für ihre weissen Sandstrände und die Korallenriffe, die bei Tauchern beliebt sind. In den seichten Buchten kann man eine der grössten Flamingo-Kolonien Amerikas beobachten. Oder Sie lassen sich verwöhnen in einem der Kuba Hotels auf der Halbinsel Varadero, berühmt als Insel der Schönen und Reichen. Hier bauten einst die reichen Kolonialherren ihre Ferienhäuser. Auch der Mafia-Boss Al Capone besass hier einst eine eindrucksvolle Villa.