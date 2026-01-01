Beschreibung

Lage Das Cardiff Hotel & Spa grenzt an einen Golfplatz in den Hügeln von Runaway Bay. Zur Küste mit Strand und Restaurants sind es ca. 20 Gehminuten.

Angebot Das Hotel verfügt über ein Restaurant, eine Pianobar und einen Pool. Zudem sorgen ein Wäschesalon, Kinderbetreuung und der tägliche kostenlose Shuttle zum Strand für zusätzlichen Komfort.