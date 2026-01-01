La Romana
Unbeschwerte Karibik Ferien an Traumstränden
Lage und Anreise
La Romana liegt an der Südostküste der Dominikanischen Republik, direkt am Karibischen Meer. Die Stadt verfügt über einen eigenen internationalen Flughafen; alternativ erfolgt die Anreise über die internationalen Flughäfen von Punta Cana oder Santo Domingo. Eine gut ausgebaute Schnellstrasse verbindet die Hauptstadt mit La Romana und führt weiter Richtung Punta Cana. Die Region ist damit sowohl mit organisiertem Transfer als auch mit dem Mietwagen unkompliziert erreichbar und eignet sich als Etappe einer Rundreise entlang der Südküste.
Ausflüge: Saona, Catalina und der Chavón-Fluss
Vor der Küste liegt die kleine Isla Catalina, die bei Schnorchel- und Tauchausflügen angesteuert wird. Östlich von La Romana beginnt der Nationalpark Cotubanamá mit der vorgelagerten Isla Saona; die klassischen Katamaran- und Schnellbootausflüge dorthin starten überwiegend im nahen Bayahibe. Die Riffe vor Bayahibe gehören zu den bekanntesten Tauchrevieren des Landes. Auf dem Chavón-Fluss werden zudem Bootsfahrten angeboten, die sich gut mit einem Besuch von Altos de Chavón zu einem Halbtagesausflug verbinden lassen.
Golf und Reisezeit
Die Region um La Romana zählt zu den bekanntesten Golfdestinationen der Karibik; mehrere Plätze verlaufen direkt der Küste entlang. Für Badeferien eignet sich die Südostküste ganzjährig: Das Klima ist tropisch warm, als beliebteste Reisezeit gilt die trockenere Periode von Dezember bis April. Die atlantische Hurrikansaison dauert offiziell von Juni bis November; in dieser Zeit sind kurze, kräftige Schauer häufiger, meist klart es danach rasch wieder auf.
Für wen eignet sich La Romana?
La Romana ist ruhiger als die grossen Hotelzonen von Punta Cana und spricht Gäste an, die Badeferien mit Ausflügen verbinden möchten. Die Region passt insbesondere für:
- Badeferien-Gäste, die eine gepflegte Resortanlage abseits der grossen Touristenzentren suchen
- Golferinnen und Golfer, die Plätze in unmittelbarer Meernähe spielen möchten
- Familien, die Strand, Pool und Ausflugsprogramm kombinieren wollen
- Taucherinnen, Taucher und Schnorchler mit Basis im nahen Bayahibe
- Kombinationsreisende, die Badeferien mit der zum UNESCO-Weltkulturerbe zählenden Kolonialzone von Santo Domingo oder einer Mietwagenrundreise verbinden
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