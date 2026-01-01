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Boot auf dem abgeschiedenen Strand auf der Insel Saona, La Romana, Dominikanische Republik

La Romana

Unbeschwerte Karibik Ferien an Traumstränden

Der geschäftige Verkehrsknotenpunkt ist ein guter Ausgangspunkt, um den Osten der Karibik Insel zu erkunden. La Romana liegt 130 Kilometer östlich von Santo Domingo. Attraktive Ferienregionen wie das Fischerdorf Bayahibe und seine traumhaften Strände befinden sich in der Nähe. Die siebtgrösste Stadt der Dominikanischen Republik verdankt ihren Wohlstand dem Zuckerrohr, einer der Haupteinnahmequellen der Karibik Nation. Altos de Chavón ist die Nachbildung eines europäischen Dorfes im mediterranen Stil, welches hoch über dem Fluss Chavón auf einem Felsvorsprung thront.

Es ist die beliebteste Attraktion der Stadt und beherbergt ein Kulturzentrum, ein archäologisches Museum und ein Amphitheater. Ein paar Kilometer ausserhalb der Stadt liegt das stilvolle Hotel Gran Bahia Principe La Romana an einem langen, palmengesäumten Strand. Die riesige Hotelanlage ist wie ein tropischer Park. Gästen steht ein umfangreiches Unterhaltungs- und Sportprogramm zur Verfügung. Das Hotel ist in gut zwei Stunden Fahrzeit mit einem Mietauto ab Flughafen Santo Domingo erreichbar.

Zahlreiche Restaurants lassen keine kulinarischen Wünsche offen: von italienischer Küche zu tropischen Cocktails, vom spezialisierten Fisch- und Seafood-Restaurant zur Swim Up Bar im grosszügigen Poolbereich findet jeder Gast hier sein passendes Angebot.

Die 400 Zimmer und Suiten sind sehr grosszügig ausgestattet und sind ein guter Ausgangpunkt für Ihre Dominikanische Republik Ferien. Das Hotel ist auch für Familien geeignet, wird doch speziell für Kinder ein ‘Miniclub’ für vier- bis zwölfjährige Gäste angeboten. Fragen Sie unsere Dominikanische Republik Spezialisten für eine unverbindliche Offerte für Ihre nächsten Dominikanische Republik Ferien.

Lage und Anreise

La Romana liegt an der Südostküste der Dominikanischen Republik, direkt am Karibischen Meer. Die Stadt verfügt über einen eigenen internationalen Flughafen; alternativ erfolgt die Anreise über die internationalen Flughäfen von Punta Cana oder Santo Domingo. Eine gut ausgebaute Schnellstrasse verbindet die Hauptstadt mit La Romana und führt weiter Richtung Punta Cana. Die Region ist damit sowohl mit organisiertem Transfer als auch mit dem Mietwagen unkompliziert erreichbar und eignet sich als Etappe einer Rundreise entlang der Südküste.

Ausflüge: Saona, Catalina und der Chavón-Fluss

Vor der Küste liegt die kleine Isla Catalina, die bei Schnorchel- und Tauchausflügen angesteuert wird. Östlich von La Romana beginnt der Nationalpark Cotubanamá mit der vorgelagerten Isla Saona; die klassischen Katamaran- und Schnellbootausflüge dorthin starten überwiegend im nahen Bayahibe. Die Riffe vor Bayahibe gehören zu den bekanntesten Tauchrevieren des Landes. Auf dem Chavón-Fluss werden zudem Bootsfahrten angeboten, die sich gut mit einem Besuch von Altos de Chavón zu einem Halbtagesausflug verbinden lassen.

Golf und Reisezeit

Die Region um La Romana zählt zu den bekanntesten Golfdestinationen der Karibik; mehrere Plätze verlaufen direkt der Küste entlang. Für Badeferien eignet sich die Südostküste ganzjährig: Das Klima ist tropisch warm, als beliebteste Reisezeit gilt die trockenere Periode von Dezember bis April. Die atlantische Hurrikansaison dauert offiziell von Juni bis November; in dieser Zeit sind kurze, kräftige Schauer häufiger, meist klart es danach rasch wieder auf.

Für wen eignet sich La Romana?

La Romana ist ruhiger als die grossen Hotelzonen von Punta Cana und spricht Gäste an, die Badeferien mit Ausflügen verbinden möchten. Die Region passt insbesondere für:

  • Badeferien-Gäste, die eine gepflegte Resortanlage abseits der grossen Touristenzentren suchen
  • Golferinnen und Golfer, die Plätze in unmittelbarer Meernähe spielen möchten
  • Familien, die Strand, Pool und Ausflugsprogramm kombinieren wollen
  • Taucherinnen, Taucher und Schnorchler mit Basis im nahen Bayahibe
  • Kombinationsreisende, die Badeferien mit der zum UNESCO-Weltkulturerbe zählenden Kolonialzone von Santo Domingo oder einer Mietwagenrundreise verbinden

Ob als einziges Feriendomizil oder als Baustein einer Reise durch die Dominikanische Republik: Unsere Spezialisten stellen Ihnen Hotelaufenthalt, Transfers und Ausflüge nach Ihren Vorstellungen zusammen.

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