Great Barrier Reef

Grandioses Unterwasserspektakel

Bereits 1981 erkannte die Weltgemeinschaft die unschätzbare Bedeutung des australischen Great Barrier Reef: als erste Welterbestätte des fünften Kontinents wurde das weltgrösste Korallenriff damals unter umfassenden Schutz der UNESCO gestellt. Das Great Barrier Reef besteht aus knapp 3'000 einzelnen Korallenriffen, etwa 1'000 Inseln und unzähligen Sandbänken, ‘Cays’ genannt. Hunderte Korallen- und Tausende Fischarten haben ihren Lebensraum im Great Barrier Reef. Hier findet man auch sechs von weltweit insgesamt sieben Schildkrötenarten. Ganzjährige Wassertemperaturen zwischen achtzehn und dreissig Grad sorgen meist für klares Wasser, was die Lichtdurchlässigkeit massgeblich beeinflusst. Korallen und andere Riffbewohner benötigen für ihr Wachstum Sonnenlicht – genau gleich wie Pflanzen und Tiere über der Meeresoberfläche. Schnorchler und Taucher finden in unzähligen Korallengärten, die mit Segel- oder Motorbooten auf Tagesausflügen angelaufen werden, ein wahres Unterwasserspektakel vor. Die Artenvielfalt und ein Kaleidoskop an Farben sind unbeschreiblich.

Tropische Inselparadiese vor der Küste

Mehr als Tausend Inseln reihen sich wie eine bunte Perlenschnur vor der Küste des australischen Bundesstaates Queensland aneinander. Diese meist grünen und üppig bewachsenen Kleckse bilden den Kontrast zum unendlichen Blau des Südpazifischen Ozeans. Klangvolle Inselnamen wie Hayman, Lizard, Heron, Lady Elliott, Hamilton, Orpheus, Daydream oder Long Island lassen gleichzeitig Fernweh und Robinson Crusoe-Stimmung aufkommen. Wenn Sie während Ihrer Australien-Reise einen Aufenthalt auf einer bewohnten Insel einplanen, werden Sie eines garantiert tun können: Erholen, ausspannen und das süsse Nichtstun in Ihrem Wunschhotel geniessen. Von kleinen, intimen Inselresorts bis zu mehreren Hotels auf einer Insel – Sie haben die Auswahl. Ziehen Sie ein Hotelzimmer im fünfzehnten Stock oder doch lieber einen schnuckeligen Bungalow am Strand vor? Reisen Sie mit der ganzen Familie oder suchen Sie einen romantischen Rückzugsort für die Zeit zu zweit? Unsere Australien Spezialisten kennen die meisten Resorts und Hotels im Great Barrier Reef aus eigener Erfahrung. Nutzen Sie unser Know-how und Fachwissen bei der Planung Ihrer Reise.

Schnorcheln in Nemos Heimat

Nicht nur Hunderte Fischarten ziehen in grossen und kleinen Schwärmen durch die Gewässer des Great Barrier Reefs. Weit draussen, vor dem kontinentalen Schelf, wo die australische Landmasse in unermessliche Tiefen des Pazifiks abtaucht, sind oft Buckel-, Zwerg- und Südliche Glattwale auf ihrer jährlichen Wanderschaft entlang. Von verschiedenen Hafenstädten entlang der Küste Queenslands laufen Walbeobachtungstouren aus. Heron Island im südlichen Great Barrier Reef ist zwar klein, aber für Zugvögel von enormer Bedeutung. Wer zur richtigen Zeit auf Heron Island Ferien macht, hat die bewegende Gelegenheit, die jedes Jahr von Neuem zurückkehrenden Schildkröten bei der Eiablage zu beobachten. Bei Lady Elliott ziehen majestätische Mantarochen ihre Runden. Mit diesen grazilen, wie Unterwasservögel scheinenden Knorpelfische von Angesicht zu Angesicht zu kommen, sorgt für garantierte Gänsehautmomente. Und am Upolu Cay, eine Bootsstunde von Cairns entfernt, taucht man auf Tagesausflügen in Nemos Heimat ab. Die kleinen orangen Anemonenfische prägten zwar einen Trickfilm, aber die kleinen flinken Meeresbewohner selbst zu sehen, ist ein unvergessliches Schnorchelerlebnis. Lassen Sie sich von unseren Australien-Spezialisten beraten, wenn Sie Ihre Australienreise planen. Wir kennen Queensland, das Great Barrier Reef und die zahlreichen Inseln und ihre Hotels.