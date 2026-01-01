Beschreibung

Lage Das Echoes Boutique Hotel liegt an einzigartiger Lage, mit atemberaubendem Panoramablick, beim Echo Point, in den Blue Mountains. Die Unterkunft liegt 90 Minuten von Sydney entfernt.

Angebot Das Hotel bietet zwei Pools, wovon einer beheizt ist und kostenloses Wifi in den öffentlichen Bereichen. Das preisgekrönte Echoes Restaurant & Bar, welches über das Jamison Valley auf die Three Sisters blickt, ist bekannt für seine moderne australasiatische Küche und ausgewählte Boutique-Weine.