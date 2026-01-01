Echoes Boutique Hotel
Blue Mountains
Beschreibung
Lage
Das Echoes Boutique Hotel liegt an einzigartiger Lage, mit atemberaubendem Panoramablick, beim Echo Point, in den Blue Mountains. Die Unterkunft liegt 90 Minuten von Sydney entfernt.
Angebot
Das Hotel bietet zwei Pools, wovon einer beheizt ist und kostenloses Wifi in den öffentlichen Bereichen. Das preisgekrönte Echoes Restaurant & Bar, welches über das Jamison Valley auf die Three Sisters blickt, ist bekannt für seine moderne australasiatische Küche und ausgewählte Boutique-Weine.
Zimmer
Die modernen Cliff View-, Grand Deluxe-, Deluxe View Zimmer und Corner View Suiten blicken auf das Jamison Valley. Die Cliff View Zimmer und die Corner View Suiten haben einen Balkon. Die Grand Deluxe und Deluxe View Zimmer entweder einen Balkon oder Zugang zum Aussenhof.
ab CHF 175.– / pro Person
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