Melbourne Hotels

Die zweitgrösste Stadt Australiens und Hauptstadt des Gliedstaats Victoria liegt ganz im Süden des Kontinents. Sie scheint auf den ersten Blick europäisch mit Arkaden, prächtigen Sandsteinbauten, Cafés und Restaurants zu sein. Vielleicht sind es auch die vier Saisons, die zu diesem Eindruck beitragen, dennoch ist Melbourne anders. Überbleibsel von englischem Kolonialismus gesellen sich zu Chinatown, das griechische Viertel und das Quartier der Vietnamesen sind nicht weit voneinander entfernt. Kulinarisch ist die Stadt wegen ihrer kosmopolitischen Ausrichtung ein Mekka für Gourmets; die Anzahl Restaurants überlässt einem die Qual der Wahl. Zahlreiche Parks und Gärten laden auch mitten in der City zum Innehalten ein, bevor es wieder in die Shopping Malls in der Collins oder Swanston Street geht. Wir beraten Sie gerne über eine Aufenthalt in Melbourn.