Das Oaks Darwin Elan Hotel liegt ideal im Herzen von Darwin, nur wenige Minuten vom Darwin Waterfront Precinct und den Restaurants, Unterhaltungs- und Einkaufszentren der Stadt, einschliesslich der Smith Street Mall, entfernt.

Das Hotel verfügt über Freizeiteinrichtungen vor Ort, darunter einen Pool, ein Fitnessbereich, eine Bar, Waschmöglichkeiten, kostenloses Wifi und ein Restaurant.

Die Unterkunft bietet geräumige Zimmer oder eigenständige Apartments mit einem oder zwei Schlafzimmern an, die mit allen wichtigen Annehmlichkeiten eines Zuhauses ausgestattet sind. Von den privaten Balkonen der Apartments geniessen Sie einen uneingeschränkten Blick auf die tropische Stadt, Darwin Harbour oder Frances Bay.