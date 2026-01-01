Vibe Hotel Darwin Waterfront
Darwin
Beschreibung
Lage
Das Vibe Hotel Darwin liegt an der Waterfront in Darwin, in der Nähe von zahlreichen Restaurants und Geschäften. Die Fussgängerzone Smith Street Mall liegt nur rund 10 Gehminuten entfernt.
Angebot
Das Hotel der gehobenen Mittelklasse ist modern eingerichtet und verfügt über ein Restaurant, welches sowohl internationale als auch lokale Köstlichkeiten serviert, eine Bar, einen Pool, kostenloses Wifi und ein Fitnessbereich.
Zimmer
Die 121 Zimmer sind modern eingerichtet und verfügen über einen Arbeitstisch, eine Minibar, einen TV, einen Kaffee-/Teekocher sowie eine Klimaanlage. Die View Zimmer haben die gleiche Grösse, blicken jedoch auf den Hafen.
ab CHF 53.– / pro Person
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