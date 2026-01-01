Beschreibung

Lage Das Vibe Hotel Darwin liegt an der Waterfront in Darwin, in der Nähe von zahlreichen Restaurants und Geschäften. Die Fussgängerzone Smith Street Mall liegt nur rund 10 Gehminuten entfernt.

Angebot Das Hotel der gehobenen Mittelklasse ist modern eingerichtet und verfügt über ein Restaurant, welches sowohl internationale als auch lokale Köstlichkeiten serviert, eine Bar, einen Pool, kostenloses Wifi und ein Fitnessbereich.