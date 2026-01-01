Travelodge Resort Darwin
Darwin
Beschreibung
Lage
Das Travelodge Resort Darwin liegt an bester Stadtlage, nur rund 400 Meter vom Geschäfts- und Unterhaltungsviertel entfernt.
Angebot
Das Resort verfügt über das «Treetops» Restaurant, ein Café am Pool, zwei Bars und Grillplätze im tropischen Aussenbereich. Sportbegeisterten stehen ein Pool, ein Whirlpool und ein Fitnessbereich zur Verfügung. Zudem ist eine kostenpflichtige Parkgarage, eine Waschmöglichkeit und kostenloses Wifi vorhanden.
Zimmer
Die 168 klimatisierten Zimmer und Townhouses mit einem Schlafzimmer verfü-gen über einen TV, Kaffee-/Teekocher und eine Klimaanlage. Die Executive Zimmer verfügen zudem über einen Kühlschrank. Die Townhouses überzeugen mit einer zusätzlichen Terrasse, einer Kochmöglichkeit und einem Wohnbereich.
ab CHF 82.– / pro Person
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