Beschreibung

Lage Das Travelodge Resort Darwin liegt an bester Stadtlage, nur rund 400 Meter vom Geschäfts- und Unterhaltungsviertel entfernt.

Angebot Das Resort verfügt über das «Treetops» Restaurant, ein Café am Pool, zwei Bars und Grillplätze im tropischen Aussenbereich. Sportbegeisterten stehen ein Pool, ein Whirlpool und ein Fitnessbereich zur Verfügung. Zudem ist eine kostenpflichtige Parkgarage, eine Waschmöglichkeit und kostenloses Wifi vorhanden.