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Rydges Darwin Central

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Darwin

Beschreibung

Lage
Im Herzen von Darwins Stadtzentrum gelegen, bietet dieses moderne Hotel eine freundliche Atmosphäre.
Angebot
Das Hotel verfügt über ein sehr gutes Restaurant, ein Café und einen Swimmingpool.
Zimmer
Die 132 klimatisierten und modern eingerichteten Zimmer verfügen über Dusche, Toilette, einen Fernseher, eine Minibar, einen Tee-/Kaffeekocher und ein Telefon. Kostenloses WLAN ist verfügbar
Tipp vom Spezialisten
Lassen Sie sich das ausgiebige Frühstücksbuffet im Darwin Central Hotel nicht entgehen.
Preis auf Anfrage

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