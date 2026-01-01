Beschreibung

Lage Im Herzen von Darwins Stadtzentrum gelegen, bietet dieses moderne Hotel eine freundliche Atmosphäre.

Angebot Das Hotel verfügt über ein sehr gutes Restaurant, ein Café und einen Swimmingpool.

Zimmer Die 132 klimatisierten und modern eingerichteten Zimmer verfügen über Dusche, Toilette, einen Fernseher, eine Minibar, einen Tee-/Kaffeekocher und ein Telefon. Kostenloses WLAN ist verfügbar