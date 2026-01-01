Desert Palms Alice Springs
Alice Springs
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt direkt am schönen Todd River, in der Nähe von zahlreichen anderen Hotels und Restaurants.
Angebot
Das Desert Palms Alice Springs verfügt über einen grosszügigen Swimmingpool, Barbecue-Möglichkeiten sowie Parkplätze.
Zimmer
Die Standard Villen verfügen über die üblichen Annehmlichkeiten wie ein Badezimmer mit Dusche und Toilette, einen Fernseher, einen Kühlschrank, ein Telefon, eine Klimaanlage sowie eine Küche. Zudem sind alle Villen mit WLAN ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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