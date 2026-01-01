Das Hotel liegt direkt am schönen Todd River, in der Nähe von zahlreichen anderen Hotels und Restaurants.

Die Standard Villen verfügen über die üblichen Annehmlichkeiten wie ein Badezimmer mit Dusche und Toilette, einen Fernseher, einen Kühlschrank, ein Telefon, eine Klimaanlage sowie eine Küche. Zudem sind alle Villen mit WLAN ausgestattet.