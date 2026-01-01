Beschreibung

Lage Das Aurora Alice Springs liegt direkt an der Einkaufsstrasse Todd Mall, mitten in Alice Springs. Geschäfte, Restaurants, Touristenattraktionen und Kunstgalerien liegen vor der Tür.

Angebot Direkt neben dem Hotel befindet sich das exzellente Red Ochre Grill Restaurant und eine Bar. Das Hotel verfügt zudem über einen ruhigen Innenhof mit Swimmingpool und bietet kostenloses WLAN.