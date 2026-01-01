Stay at Alice Springs Hotel
Alice Springs
Beschreibung
Lage
Das Aurora Alice Springs liegt direkt an der Einkaufsstrasse Todd Mall, mitten in Alice Springs. Geschäfte, Restaurants, Touristenattraktionen und Kunstgalerien liegen vor der Tür.
Angebot
Direkt neben dem Hotel befindet sich das exzellente Red Ochre Grill Restaurant und eine Bar. Das Hotel verfügt zudem über einen ruhigen Innenhof mit Swimmingpool und bietet kostenloses WLAN.
Zimmer
Die 109 Zimmer verfügen über Dusche, Toilette, ein Telefon, einen Fernseher und einen Tee-/Kaffeekocher.
Preis auf Anfrage
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