Beschreibung

Lage Das Mercure Alice Springs liegt am Todd River im Herzen des australischen Red Centre und nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum, Galerien und dem Kulturzentrum entfernt.

Angebot Der Pool ist das Herzstück des Resorts und lädt zum Abkühlen ein. Das Restaurant «Barra on Todd» bietet leckere Küche mit köstlichen Gerichten, während die «Barra Bar» Drinks und Snacks serviert. Weiter stehen den Gästen kostenloses Wifi, kostenlose Parkplätze und ein Fitnessbereich zur Verfügung.