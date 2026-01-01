Mercure Resort
Alice Springs
Beschreibung
Lage
Das Mercure Alice Springs liegt am Todd River im Herzen des australischen Red Centre und nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum, Galerien und dem Kulturzentrum entfernt.
Angebot
Der Pool ist das Herzstück des Resorts und lädt zum Abkühlen ein. Das Restaurant «Barra on Todd» bietet leckere Küche mit köstlichen Gerichten, während die «Barra Bar» Drinks und Snacks serviert. Weiter stehen den Gästen kostenloses Wifi, kostenlose Parkplätze und ein Fitnessbereich zur Verfügung.
Zimmer
Das Resort bietet 139 komfortable, geräumige Zimmer, darunter Standard-, Superior- und Deluxe-Zimmer mit atemberaubenden Bildern des Red Centre. Die Superiorzimmer sind etwas grösser und die Deluxe Zimmer haben einen privaten Balkon.
ab CHF 96.– / pro Person
Loading map...