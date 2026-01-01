DoubleTree by Hilton Alice Springs
Alice Springs
Beschreibung
Lage
Das Hotel befindet sich in der Nähe des Alice Springs 18-Loch Golfplatzes, des Casinos und eines Parks, etwas ausserhalb des Zentrums.
Angebot
Das Doubletree by Hilton bietet zwei Restaurants, eine Bar, ein 24h Fitnesscenter und einen Swimmingpool. Im Hotel befindet sich zudem die Vermietstation von Avis.
Zimmer
Die klimatisierten Zimmer verfügen alle über einen Fernseher, eine Minibar, ein Telefon, einen Tee-/Kaffeekocher sowie eine Badewanne. Von den Standard View Zimmern bietet sich eine schönere Aussicht über die Umgebung.
Preis auf Anfrage
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