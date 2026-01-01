Beschreibung

Lage Das Hotel befindet sich in der Nähe des Alice Springs 18-Loch Golfplatzes, des Casinos und eines Parks, etwas ausserhalb des Zentrums.

Angebot Das Doubletree by Hilton bietet zwei Restaurants, eine Bar, ein 24h Fitnesscenter und einen Swimmingpool. Im Hotel befindet sich zudem die Vermietstation von Avis.