Crowne Plaza Lasetter
Alice Springs
Beschreibung
Lage
Das Crowne Plaza Alice Springs ist eingebettet in die MacDonnell Ranges und nur wenige Gehminuten vom Zentum und 15 Fahrminuten vom Flughafen entfernt.
Angebot
Das Restaurant Tali bietet ein À-la-Carte Speiseerlebnis aus moderner australischer Küche mit einem Hauch Outback an. Das Hotel verfügt über einen Pool, einen Fitnessbereich und ein Casino. Im Spa des Hotels können die Gäste verschiedene Massagen und kosmetische Behandlungen geniessen.
Zimmer
Die 205 Premium Zimmer und Suiten mit einem oder zwei Schlafzimmer verfügen über die üblichen Annehmlichkeiten sowie eine gefüllt Minibar. Die Zimmer blicken auf den Pool oder in die MacDonnell Ranges. Die Suiten verfügen über einen Wohnraum.
Preis auf Anfrage
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