Beschreibung

Lage Das Crowne Plaza Alice Springs ist eingebettet in die MacDonnell Ranges und nur wenige Gehminuten vom Zentum und 15 Fahrminuten vom Flughafen entfernt.

Angebot Das Restaurant Tali bietet ein À-la-Carte Speiseerlebnis aus moderner australischer Küche mit einem Hauch Outback an. Das Hotel verfügt über einen Pool, einen Fitnessbereich und ein Casino. Im Spa des Hotels können die Gäste verschiedene Massagen und kosmetische Behandlungen geniessen.