Erlebnis Nordvietnam Rundreisen
Abwechslungsreiche Ferien von Ihrem Spezialisten
Abenteuer Sapa «Hiking & Biking Package»
ab CHF 720.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Traumhaft gelegene Topas Ecolodge, Kennenlernen der «Red Dao» Kultur, Bergdörfer mit wunderschöner Sicht,...
4 Tage / 3 Nächte
Abenteuer Sapa «Hiking Package»
ab CHF 660.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Traumhaft gelegene Topas Ecolodge, Kennenlernen der «Red Dao» Kultur, Bergdörfer mit wunderschöner Sicht,...
4 Tage / 3 Nächte
Abenteuer Sapa «Relax Package»
ab CHF 590.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Traumhaft gelegene Topas Ecolodge, Kennenlernen der «Red Dao» Kultur, Bergdörfer mit wunderschöner Sicht,...
4 Tage / 3 Nächte
Glanzlichter Vietnams - von Hanoi nach Saigon
ab CHF 1950.– / pro Person
ab Hanoi bis Saigon
Highlights:
8 Tage / 7 Nächte
Impressionen Nordvietnams
ab CHF 890.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Erkundung idyllischer Bergregionen, Velotour durch Reisfelder & Dörfer, Traumhaftes Avana Retreat*,...
5 Tage / 4 Nächte
Impressionen Nordvietnams & Halong Bay Kreuzfahrt
ab CHF 1440.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Erkundung idyllischer Bergregionen, Velotour durch Reisfelder & Dörfer, Traumhaftes Avana Retreat*,...
7 Tage / 6 Nächte
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