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  Cao Bang, Vietnam

Erlebnis Nordvietnam Rundreisen

Abwechslungsreiche Ferien von Ihrem Spezialisten

Erleben Sie die faszinierende Bergwelt im Distrikt Sapa und bestaunen Sie die historischen Gebäude in der quirligen Hauptstadt Hanoi! Lassen Sie sich bezaubern von der berühmten Halong-Bucht mit ihrem Labyrinth aus unzähligen hohen Felseninseln. Naturfreunde werden begeistert sein vom Van Long Naturreservat im Mai Chau Tal mit seiner reichen Tier- und Pflanzenwelt und den Trekkingmöglichkeiten während Ihrer Reise. Zu den Highlights einer Nordvietnam Rundreise zählen die Häuser auf Stelzen vom Mai Chau, die Bergstammdörfer sowie eine Fahrradtour.

Sie erleben ein Land der Kontraste – lebendige Metropolen und wunderschöne Naturlandschaften mit Bergen und Buchten. Finden Sie zusammen mit unseren erfahrenen Vietnam Spezialisten Ihre persönliche Nordvietnam Rundreise!

Icon map4 Tage
Abenteuer Sapa «Hiking & Biking Package»
ab CHF 720.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Traumhaft gelegene Topas Ecolodge, Kennenlernen der «Red Dao» Kultur, Bergdörfer mit wunderschöner Sicht,...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map4 Tage
Abenteuer Sapa «Hiking Package»
ab CHF 660.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Traumhaft gelegene Topas Ecolodge, Kennenlernen der «Red Dao» Kultur, Bergdörfer mit wunderschöner Sicht,...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map4 Tage
Abenteuer Sapa «Relax Package»
ab CHF 590.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Traumhaft gelegene Topas Ecolodge, Kennenlernen der «Red Dao» Kultur, Bergdörfer mit wunderschöner Sicht,...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map8 Tage
Glanzlichter Vietnams - von Hanoi nach Saigon
ab CHF 1950.– / pro Person
ab Hanoi bis Saigon
Highlights:
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map5 Tage
Impressionen Nordvietnams
ab CHF 890.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Erkundung idyllischer Bergregionen, Velotour durch Reisfelder & Dörfer, Traumhaftes Avana Retreat*,...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map7 Tage
Impressionen Nordvietnams & Halong Bay Kreuzfahrt
ab CHF 1440.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Erkundung idyllischer Bergregionen, Velotour durch Reisfelder & Dörfer, Traumhaftes Avana Retreat*,...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte

Flitterwochen Vietnam

Rundreisen, Hotels und spezielle Honeymoon-Angebote für Hochzeitspaare

Halong-Bucht

Die faszinierende Halong-Bucht auf einer Rundreise erleben

Trekking

Alle Angebote für Trekkings und Aktivferien in Vietnam

Sapa Bergwelt

Wasserfälle, Reisterrassen, Berge und Täler

Ferien mit Kindern

Kinderfreundliche Hotels und Rundreisen für die gesamte Familie

Reiseinformationen

Nützliche Informationen und alles über Land, Leute und das Klima

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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