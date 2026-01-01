Erleben Sie die faszinierende Bergwelt im Distrikt Sapa und bestaunen Sie die historischen Gebäude in der quirligen Hauptstadt Hanoi! Lassen Sie sich bezaubern von der berühmten Halong-Bucht mit ihrem Labyrinth aus unzähligen hohen Felseninseln. Naturfreunde werden begeistert sein vom Van Long Naturreservat im Mai Chau Tal mit seiner reichen Tier- und Pflanzenwelt und den Trekkingmöglichkeiten während Ihrer Reise. Zu den Highlights einer Nordvietnam Rundreise zählen die Häuser auf Stelzen vom Mai Chau, die Bergstammdörfer sowie eine Fahrradtour.

Sie erleben ein Land der Kontraste – lebendige Metropolen und wunderschöne Naturlandschaften mit Bergen und Buchten. Finden Sie zusammen mit unseren erfahrenen Vietnam Spezialisten Ihre persönliche Nordvietnam Rundreise!