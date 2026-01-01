Vietnam Rundreisen
Ferien von Nord nach Süd
Höhepunkte Vietnams
ab CHF 2290.– / pro Person
ab Hanoi bis Saigon
Highlights: Schifffahrt durch die Halong Bucht, Ehemalige Kaiserstadt Hue, Eindrucksvolle Königsgräber, Charmantes...
10 Tage / 9 Nächte
Vietnam für Geniesser
ab CHF 4590.– / pro Person
ab Hanoi bis Saigon
Highlights: Halong Bucht auf privater Dschunke, Wunderschöne Karstlandschaften, Bergstämme und Reisfelder um Mai...
10 Tage / 9 Nächte
Höhepunkte eines faszinierenden Landes
Lassen Sie bei Ihrer Reise keinen Höhepunkt aus und besuchen Sie alle Attraktionen dieses eindrucksvollen Landes. Erleben Sie bei einer Flussfahrt das Mekong Delta, bestaunen Sie die Bergwelt von Sapa und begeben Sie sich in die Grossstädte Hanoi und Ho Chi Minh City, dem früheren Saigon. Unsere Spezialisten stellen Ihnen Ihre Rundreise einschliesslich Flug und Hotels zusammen.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen