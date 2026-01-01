Knecht Reisegruppe Gütesiegel
asien Reisen Gütesiegel
asienreisen
Phu Tho, Vietnam

Vietnam Rundreisen

Ferien von Nord nach Süd

Die grenzenlose Faszination Vietnams erwartet Sie auf einer Rundreise durch das ganze Land, bei der Sie von Nord nach Süd viele Höhepunkte kennenlernen. Besuchen Sie pulsierende Grossstädte und erleben Sie Naturwunder wie die Halong-Bucht oder das Mekong Delta. Hinzu kommen die traumhaften Strände und Dünen der vietnamesischen Badeorte. Und das alles auf einer einzigen Reise! Fragen Sie unsere Vietnam Spezialisten nach Ihrer ganz persönlichen Route vom Norden in den Süden Vietnams.

Icon map10 Tage
Höhepunkte Vietnams
ab CHF 2290.– / pro Person
ab Hanoi bis Saigon
Highlights: Schifffahrt durch die Halong Bucht, Ehemalige Kaiserstadt Hue, Eindrucksvolle Königsgräber, Charmantes...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map10 Tage
Vietnam für Geniesser
ab CHF 4590.– / pro Person
ab Hanoi bis Saigon
Highlights: Halong Bucht auf privater Dschunke, Wunderschöne Karstlandschaften, Bergstämme und Reisfelder um Mai...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte

Höhepunkte eines faszinierenden Landes

Lassen Sie bei Ihrer Reise keinen Höhepunkt aus und besuchen Sie alle Attraktionen dieses eindrucksvollen Landes. Erleben Sie bei einer Flussfahrt das Mekong Delta, bestaunen Sie die Bergwelt von Sapa und begeben Sie sich in die Grossstädte Hanoi und Ho Chi Minh City, dem früheren Saigon. Unsere Spezialisten stellen Ihnen Ihre Rundreise einschliesslich Flug und Hotels zusammen.

Flitterwochen Vietnam

Rundreisen, Hotels und spezielle Honeymoon-Angebote für Hochzeitspaare

Halong-Bucht

Die faszinierende Halong-Bucht auf einer Rundreise erleben

Trekking

Alle Angebote für Trekkings und Aktivferien in Vietnam

Sapa Bergwelt

Wasserfälle, Reisterrassen, Berge und Täler

Ferien mit Kindern

Kinderfreundliche Hotels und Rundreisen für die gesamte Familie

Reiseinformationen

Nützliche Informationen und alles über Land, Leute und das Klima

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren