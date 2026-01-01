Länderübergreifende Vietnam Rundreisen vom Spezialisten
Die besten Routen durch Vietnam und seine Nachbarländer
Grenzenlose Faszination
ab CHF 2420.– / pro Person
ab Siem Reap bis Saigon
Highlights: Sagenumwobener Angkor Wat, «Spinnen Markt» von Skun, Kontrastreiches Phnom Penh, Bewegendes Museum Tuol...
8 Tage / 7 Nächte
Grosse Indochina Reise
ab CHF 3290.– / pro Person
ab Hanoi, Vietnam bis Luang Prabang, Laos
Highlights: Zu Fuss die Altstadt Hanois erkunden, In einer Dschunke durch die Halong Bucht, Rikschafahrt durch die...
18 Tage / 17 Nächte
Vietnam – Laos – Kambodscha
Eine Rundreise führt Sie durch die faszinierenden Länder Vietnam, Laos und Kambodscha, wo Sie auf traumhaften Routen zu den Höhepunkten dieser drei Staaten begleitet werden. Sie erleben Tempel, Naturschutzgebiete, Urvölker und Fahrten auf traumhaften Flüssen. Wir stellen Ihnen Ihre persönliche Rundreise zusammen. Fragen Sie unsere Spezialisten nach einem massgeschneiderten Angebot!
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