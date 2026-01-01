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Vietnam

Länderübergreifende Vietnam Rundreisen vom Spezialisten

Die besten Routen durch Vietnam und seine Nachbarländer

Gefällt Ihnen Südostasien und möchten Sie gleich mehrere Länder besuchen? Wollen Sie Vietnam kennenlernen und gleich die Nachbarländer miteinbeziehen? Dann ist eine länderübergreifende Rundreise durch Vietnam und seine Nachbarn genau richtig: Besichtigen Sie die Tempel von Angkor in Kambodscha, besuchen Sie in Laos die Königsstadt Luang Prabang und fahren Sie anschliessend zum Mekong Delta in Vietnam. Bei einer länderübergreifenden Reise erleben Sie die unglaubliche Vielfältigkeit gleich mehrerer eindrucksvoller Staaten. Unsere Spezialisten suchen für Sie die besten Angeboten für Ihre persönliche Rundreise.

Icon map8 Tage
Grenzenlose Faszination
ab CHF 2420.– / pro Person
ab Siem Reap bis Saigon
Highlights: Sagenumwobener Angkor Wat, «Spinnen Markt» von Skun, Kontrastreiches Phnom Penh, Bewegendes Museum Tuol...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map18 Tage
Grosse Indochina Reise
ab CHF 3290.– / pro Person
ab Hanoi, Vietnam bis Luang Prabang, Laos
Highlights: Zu Fuss die Altstadt Hanois erkunden, In einer Dschunke durch die Halong Bucht, Rikschafahrt durch die...
Icon calendar18 Tage / 17 Nächte

Vietnam – Laos – Kambodscha

Eine Rundreise führt Sie durch die faszinierenden Länder Vietnam, Laos und Kambodscha, wo Sie auf traumhaften Routen zu den Höhepunkten dieser drei Staaten begleitet werden. Sie erleben Tempel, Naturschutzgebiete, Urvölker und Fahrten auf traumhaften Flüssen. Wir stellen Ihnen Ihre persönliche Rundreise zusammen. Fragen Sie unsere Spezialisten nach einem massgeschneiderten Angebot!

Flitterwochen Vietnam

Rundreisen, Hotels und spezielle Honeymoon-Angebote für Hochzeitspaare

Halong-Bucht

Die faszinierende Halong-Bucht auf einer Rundreise erleben

Trekking

Alle Angebote für Trekkings und Aktivferien in Vietnam

Sapa Bergwelt

Wasserfälle, Reisterrassen, Berge und Täler

Ferien mit Kindern

Kinderfreundliche Hotels und Rundreisen für die gesamte Familie

Reiseinformationen

Nützliche Informationen und alles über Land, Leute und das Klima

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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