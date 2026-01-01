Zannier Hotels Bai San Ho
Quy Nhon
Beschreibung
Einleitung
Ein 20 m langer Infinity Pool mit Aussicht über das ganze Resort sowie der wunderschöne Strand laden zum Baden und Ausspannen ein. Richtig verwöhnen lassen Sie sich im grosszügigen Spa mit Hammam und Sauna. Ein durchgehend geöffnetes Fitnesscenter, ein Yogastudio, zwei Tennisplätze und umfassende Wassersportangebote wie Schnorcheln, Fischen, Surfen, Kajak, Stand-Up Paddles, Katamaran, Wasserski und Wakeboard sorgen für genügend Bewegung. Fahrradtouren, Badminton, Tischtennis, Volleyball, kulinarische Erlebnisse wie Reis pflanzen, Kochkurse oder romantische Picknicks. Ausflüge in die kulturelle Umgebung zu den Cham-Ruinen, nach Phu Yen, zu Fischerdörfern oder Muschelfarmen werden gerne für Sie organisiert.
Lage
Das Resort liegt in der Provinz Phu Yen, etwa 45 Min. südlich von Quy Nhon. Das 1 km² grosse Naturgebiet ist noch weitgehend unentdeckt und ruhig. Innerhalb der riesigen Anlage wird ein Transferservice angeboten, um von einer Seite zur anderen zu gelangen. Der Bahnhof Dieu Tri (Luxuszug «The Vietage» von/nach Danang) ist cirka 1 Stunde entfernt. Die Transferzeit zum Flughafen Phu Cat mit täglichen Flügen nach Saigon und Hanoi (Änderungen vorbehalten) dauert cirka 1 ½ Stunden.
Angebot
Erleben Sie die Vielfalt der lokalen Küche im Hauptrestaurant «Nhà O», welches auf einem Hügel im Hauptpavillon liegt und erinnert an grosse Gemeinschaftsbereiche, wie sie in den alten vietnamesischen Bräuchen beliebt waren. Vom Restaurant mit überdachter Terrasse und der Pool Bar bietet sich ein toller Panoramablick. Im selben Gebäude befindet sich auch die «Hâm Bar», eine intime Cocktailbar. Raffinierte, traditionelle Gerichte erwarten Sie im «Bà Hai», einem 12 m hohen Gebäude auf Stelzen mit steil abfallendem Bambusdach und malerischem Blick auf die Reisfelder. Am Strand ergänzt das «Làng Chài» Restaurant und Bar im Stile eines Fischerdorfs das Angebot mit frischem Seafood, Fleischgerichten, Pizza und italienischem Eis.
Zimmer
71 freistehenden Villen liegen verteilt in der üppigen Vegetation entlang der Bucht und in den sanften Hügeln. Drei unterschiedliche Bauweisen inspiriert von einheimischen Stämmen und der umliegenden Natur kreieren eine natürliche Eleganz. Nachhaltige Materialien und einzigartige lokale Elemente bieten Komfort und Luxus, ohne zu überfordern. Alle Villen sind mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffeemaschine, Teekocher, Safe und Föhn. Grosszügiges Badezimmer mit Badewanne und separate Dusche.
Über die Terrasse gelangen Sie in Ihren privaten, 40 m² grossen Pool mit separater Liegefläche.
71 freistehenden Villen liegen verteilt in der üppigen Vegetation entlang der Bucht und in den sanften Hügeln. Drei unterschiedliche Bauweisen inspiriert von einheimischen Stämmen und der umliegenden Natur kreieren eine natürliche Eleganz. Nachhaltige Materialien und einzigartige lokale Elemente bieten Komfort und Luxus, ohne zu überfordern. Alle Villen sind mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffeemaschine, Teekocher, Safe und Föhn. Grosszügiges Badezimmer mit Badewanne und separate Dusche.
Greenfield Terrace Villa (21): Die 61 m² grossen Holzvillen (inkl. Aussenfläche) mit einer gemütlichen Terrasse sind traditionell auf Stelzen am Rande der resorteigenen Reisfelder gebaut und überblicken diese malerische Kulisse.
Hill Pool Villa 1-Bedroom (23): Im hinteren, erhöhten Teil der Anlage liegen diese im Stil der Ede-Stämme designten Villen mit 151 m² Fläche (inkl. Aussenbereich) und mit atemberaubender Aussicht auf das Meer.
Über die Terrasse gelangen Sie in Ihren privaten, 40 m² grossen Pool mit separater Liegefläche.
Beach Pool Villa 1-Bedroom (7): Inspiriert von den lokalen Cham-Stämmen reihen sich die 157 m² grossen Villen mit Terrasse, privatem Pool (32 m²), Aussendusche und Liegefläche entlang des weissen Sandstrandes in der zweiten Reihe.
Beach Front Pool Villa 1-Bedroom (11): genau gleich wie Beach Pool Villa, jedoch in der ersten Reihe direkt am Meer gelegen.
ab CHF 188.– / pro Person
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