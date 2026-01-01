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Quy Nhon

Traumhafte Erlebnisse abseits der üblichen Touristenpfade sind Ihnen hier garantiert. Geniessen Sie den zuvorkommenden Service, die hochstehende Gastronomie und die luxuriösen Villen umgeben von ursprünglicher Natur und lassen Sie die Seele baumeln. Für Ruhesuchende, wie auch für aktive Gäste geeignet. Ideal lässt sich die Anreise mit dem Luxuszug «The Vietage» kombinieren

Beschreibung

Einleitung
Ein 20 m langer Infinity Pool mit Aus­sicht über das ganze Resort sowie der wunderschöne Strand laden zum Baden und Ausspannen ein. Richtig verwöhnen lassen Sie sich im grosszügigen Spa mit Hammam und Sauna. Ein durchgehend geöffnetes Fitnesscenter, ein Yoga­studio, zwei Tennisplätze und umfassende Wassersport­an­gebote wie Schnorcheln, Fischen, Surfen, Kajak, Stand-Up Paddles, Katamaran, Wasserski und Wakeboard sorgen für genügend Bewegung. Fahrradtouren, Badminton, Tisch­tennis, Volleyball, kulinarische Erleb­nisse wie Reis pflanzen, Koch­kurse oder romantische Picknicks. Ausflüge in die kulturelle Umgebung zu den Cham-Ruinen, nach Phu Yen, zu Fischer­dörfern oder Muschelfarmen werden gerne für Sie organisiert.
Lage
Das Resort liegt in der Provinz Phu Yen, etwa 45 Min. südlich von Quy Nhon. Das 1 km² grosse Naturgebiet ist noch weitgehend unentdeckt und ruhig. Innerhalb der riesigen Anlage wird ein Transferservice angeboten, um von einer Seite zur anderen zu gelangen. Der Bahnhof Dieu Tri (Luxuszug «The Vietage» von/nach Danang) ist cirka 1 Stunde entfernt. Die Transferzeit zum Flughafen Phu Cat mit täglichen Flügen nach Saigon und Hanoi (Änderungen vorbehalten) dauert cirka 1 ½ Stunden.
Angebot
Erleben Sie die Vielfalt der lokalen Küche im Hauptrestaurant «Nhà O», welches auf einem Hügel im Hauptpavillon liegt und erinnert an grosse Gemein­schafts­­bereiche, wie sie in den alten vietnamesischen Bräuchen beliebt waren. Vom Restaurant mit überdachter Terrasse und der Pool Bar bietet sich ein toller Panoramablick. Im selben Gebäude befindet sich auch die «Hâm Bar», eine intime Cocktailbar. Raffinierte, traditionelle Gerichte erwarten Sie im «Bà Hai», einem 12 m hohen Gebäude auf Stelzen mit steil abfallendem Bambusdach und malerischem Blick auf die Reisfelder. Am Strand ergänzt das «Làng Chài» Restaurant und Bar im Stile eines Fischerdorfs das Angebot mit frischem Seafood, Fleischgerichten, Pizza und italienischem Eis.
Zimmer

71 freistehenden Villen liegen verteilt in der üppigen Vegetation entlang der Bucht und in den sanften Hügeln. Drei unterschiedliche Bauweisen inspiriert von einheimischen Stämmen und der umliegenden Natur kreieren eine natürliche Eleganz. Nachhaltige Materialien und einzigartige lokale Elemente bieten Komfort und Luxus, ohne zu überfordern. Alle Villen sind mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee­maschine, Tee­koch­er, Safe und Föhn. Grosszügiges Bade­zimmer mit Bade­wanne und separate Dusche.
Greenfield Terrace Villa (21): Die 61 m² grossen Holzvillen (inkl. Aus­senfläche) mit einer gemütlichen Terrasse sind traditionell auf Stelzen am Rande der resorteigenen Reisfelder gebaut und überblicken diese malerische Kulisse.
Hill Pool Villa 1-Bedroom (23): Im hinteren, erhöhten Teil der Anlage liegen diese im Stil der Ede-Stämme designten Villen mit 151 m² Fläche (inkl. Aussenbereich) und mit atemberaubender Aussicht auf das Meer.

Über die Terrasse gelangen Sie in Ihren privaten, 40 m² grossen Pool mit separater Liege­fläche.
Beach Pool Villa 1-Bedroom (7): Inspiriert von den lokalen Cham-Stämmen reihen sich die 157 m² grossen Villen mit Ter­rasse, privatem Pool (32 m²), Aussendusche und Liege­fläche entlang des weissen Sandstrandes in der zweiten Reihe.
Beach Front Pool Villa 1-Bedroom (11): genau gleich wie Beach Pool Villa, jedoch in der ersten Reihe direkt am Meer gelegen.

ab CHF 188.– / pro Person

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