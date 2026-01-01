71 freistehenden Villen liegen verteilt in der üppigen Vegetation entlang der Bucht und in den sanften Hügeln. Drei unterschiedliche Bauweisen inspiriert von einheimischen Stämmen und der umliegenden Natur kreieren eine natürliche Eleganz. Nachhaltige Materialien und einzigartige lokale Elemente bieten Komfort und Luxus, ohne zu überfordern. Alle Villen sind mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee­maschine, Tee­koch­er, Safe und Föhn. Grosszügiges Bade­zimmer mit Bade­wanne und separate Dusche.

Greenfield Terrace Villa (21): Die 61 m² grossen Holzvillen (inkl. Aus­senfläche) mit einer gemütlichen Terrasse sind traditionell auf Stelzen am Rande der resorteigenen Reisfelder gebaut und überblicken diese malerische Kulisse.

Hill Pool Villa 1-Bedroom (23): Im hinteren, erhöhten Teil der Anlage liegen diese im Stil der Ede-Stämme designten Villen mit 151 m² Fläche (inkl. Aussenbereich) und mit atemberaubender Aussicht auf das Meer.

Über die Terrasse gelangen Sie in Ihren privaten, 40 m² grossen Pool mit separater Liege­fläche.

Beach Pool Villa 1-Bedroom (7): Inspiriert von den lokalen Cham-Stämmen reihen sich die 157 m² grossen Villen mit Ter­rasse, privatem Pool (32 m²), Aussendusche und Liege­fläche entlang des weissen Sandstrandes in der zweiten Reihe.

Beach Front Pool Villa 1-Bedroom (11): genau gleich wie Beach Pool Villa, jedoch in der ersten Reihe direkt am Meer gelegen.