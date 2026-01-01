Beschreibung

Einleitung Der private Sandstrand und der Infinity-Pool bieten perfekte Entspannung. Im «Avanispa» verwöhnen traditionelle Anwendungen und Yoga- oder Meditationsstunden mit Panoramablick. Weitere Aktivitäten sind Kajakfahren, Schnorcheln, Velotouren, Kochkurse oder Ausflüge in die Umgebung. Ein Fitness mit Meerblick lädt zu sportlicher Aktivität ein und der Kinderspielplatz sorgt für Abwechslung bei den kleinen Gästen.

Lage Das Resort liegt ruhig an der Bai Dai Bucht, rund 10 km südlich von Quy Nhon, nahe eines kleinen Fischerdorfes. Keine Restaurants und Bars in unmittelbarer Umgebung. Der Bahnhof ist in nur 15 Fahrminuten und der Flughafen Phu Cat in 50 Fahrminuten erreichbar.

Angebot Im Restaurant «Tre» geniessen Gäste internationale und vietnamesische Küche mit fangfrischem Seafood, serviert auf einer Terrasse mit Blick über die Bucht. An der offenen «Gio Bar» laden trendige Cocktails und leichte Snacks zum Verweilen ein.