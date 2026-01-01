Avani Quy Nhon Resort
Quy Nhon
Beschreibung
Einleitung
Der private Sandstrand und der Infinity-Pool bieten perfekte Entspannung. Im «Avanispa» verwöhnen traditionelle Anwendungen und Yoga- oder Meditationsstunden mit Panoramablick. Weitere Aktivitäten sind Kajakfahren, Schnorcheln, Velotouren, Kochkurse oder Ausflüge in die Umgebung. Ein Fitness mit Meerblick lädt zu sportlicher Aktivität ein und der Kinderspielplatz sorgt für Abwechslung bei den kleinen Gästen.
Lage
Das Resort liegt ruhig an der Bai Dai Bucht, rund 10 km südlich von Quy Nhon, nahe eines kleinen Fischerdorfes. Keine Restaurants und Bars in unmittelbarer Umgebung. Der Bahnhof ist in nur 15 Fahrminuten und der Flughafen Phu Cat in 50 Fahrminuten erreichbar.
Angebot
Im Restaurant «Tre» geniessen Gäste internationale und vietnamesische Küche mit fangfrischem Seafood, serviert auf einer Terrasse mit Blick über die Bucht. An der offenen «Gio Bar» laden trendige Cocktails und leichte Snacks zum Verweilen ein.
Zimmer
Das Resort verfügt über 63 grosszügige Zimmer und Suiten, alle mit Balkon und herrlichem Blick auf die Bai Dai Bucht. Die Unterkünfte sind in warmen Naturtönen gestaltet, mit farbigen Akzenten und moderner Ausstattung wie Klimaanlage, kostenfreiem Internetzugang, Fernseher, Minibar, Tee-/Kaffeekocher, Safe und Föhn.
Avani Deluxe Studio (29): 50 m², mit grossem privaten Balkon.
Avani Junior Ocean Suite (28): 58 m², mit grösserem Wohnbereich und im Boden versenkter Badewanne.
Avani Family Studio (6): 75 m², als Loft mit zwei Doppelbetten, ideal für Familien.
Avani Deluxe Studio (29): 50 m², mit grossem privaten Balkon.
Avani Junior Ocean Suite (28): 58 m², mit grösserem Wohnbereich und im Boden versenkter Badewanne.
Avani Family Studio (6): 75 m², als Loft mit zwei Doppelbetten, ideal für Familien.
ab CHF 92.– / pro Person
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