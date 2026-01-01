Beschreibung

Einleitung Pool direkt am Strand. Diverse Aktivitäten wie Schnorcheln, Kayaking, Yoga, Fischen, Fitness und Aus­flugs­­pro­gramm. Anantara Spa mit umfassenden Well­ness­konzept. Kids-Club im nebenan gelegenen Schwesterhotel Avani Quy Nhon Resort. 36-Loch Golfplatz ca. 50 Minuten entfernt.

Lage Ruhig gelegen an der Bucht von Bai Dai, ca. 15 Minuten südlich von Quy Nhon in der Nähe eines kleinen Fischerdorfes, wo es ein paar lokale, sehr einfache Res­tau­rants gibt. Das Schwesterhotel Avani Quy Nhon Resort liegt gleich nebenan. Der Bahnhof Dieu Tri (Luxuszug «The Vietage» von/nach Danang oder Nha Trang) ist ca. 30 Minuten entfernt. Die Trans­­­fer­­zeit zum Flughafen Phu Cat mit täglichen Flügen nach Saigon und Hanoi (Än­de­­rungen vorbehalten) dauert ca. 1 Stunde.

Angebot Das Restaurant mit Meer­blick überzeugt mit lokalen und internationalen Menüs und frischem Seafood sowie einem Wein- und Salzexperten. Poolbar und Lounge mit Cocktails.