Anantara Quy Nhon Villas
Quy Nhon
Beschreibung
Einleitung
Pool direkt am Strand. Diverse Aktivitäten wie Schnorcheln, Kayaking, Yoga, Fischen, Fitness und Ausflugsprogramm. Anantara Spa mit umfassenden Wellnesskonzept. Kids-Club im nebenan gelegenen Schwesterhotel Avani Quy Nhon Resort. 36-Loch Golfplatz ca. 50 Minuten entfernt.
Lage
Ruhig gelegen an der Bucht von Bai Dai, ca. 15 Minuten südlich von Quy Nhon in der Nähe eines kleinen Fischerdorfes, wo es ein paar lokale, sehr einfache Restaurants gibt. Das Schwesterhotel Avani Quy Nhon Resort liegt gleich nebenan. Der Bahnhof Dieu Tri (Luxuszug «The Vietage» von/nach Danang oder Nha Trang) ist ca. 30 Minuten entfernt. Die Transferzeit zum Flughafen Phu Cat mit täglichen Flügen nach Saigon und Hanoi (Änderungen vorbehalten) dauert ca. 1 Stunde.
Angebot
Das Restaurant mit Meerblick überzeugt mit lokalen und internationalen Menüs und frischem Seafood sowie einem Wein- und Salzexperten. Poolbar und Lounge mit Cocktails.
Zimmer
25 edle Pool Villen eingebettet im weitläufigen Garten. Elegantes Holz, Sonnendecks mit Lounge und bis zur Decke reichende Fenster. Die Einrichtung ist zeitgemäss und bietet modernste Technologien und Komfort. Alle Villen bieten Telefon, Fernseher, Bose-Soundsystem, gratis Internetzugang, Nespresso Maschine, eigenen Weinkühler sowie Badezimmer mit Aussendusche und freistehender Badewanne. Ein persönlicher Butler ist jederzeit für Sie bereit.
Ocean View Pool Villa (12): Ein- oder zweistöckige Villen mit ca. 160 m² Fläche (inkl. Aussenfläche) etwas erhöht gelegen mit fantastischer Aussicht und 7 x 3 m grossem Pool.
Beachfront Pool Villa (13): Ca. 170 m² gross (inkl. Aussenfläche) mit direktem Strandzugang und 8 x 3 m grossem Pool.
Ocean View Pool Villa (12): Ein- oder zweistöckige Villen mit ca. 160 m² Fläche (inkl. Aussenfläche) etwas erhöht gelegen mit fantastischer Aussicht und 7 x 3 m grossem Pool.
Beachfront Pool Villa (13): Ca. 170 m² gross (inkl. Aussenfläche) mit direktem Strandzugang und 8 x 3 m grossem Pool.
ab CHF 333.– / pro Person
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