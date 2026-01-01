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Anantara Quy Nhon Villas

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Quy Nhon

Hier erleben Sie luxuriöse Urlaubstage abseits der grossen Massen. Preise auf internationalem 5-Sterne Niveau.

Beschreibung

Einleitung
Pool direkt am Strand. Diverse Aktivitäten wie Schnorcheln, Kayaking, Yoga, Fischen, Fitness und Aus­flugs­­pro­gramm. Anantara Spa mit umfassenden Well­ness­konzept. Kids-Club im nebenan gelegenen Schwesterhotel Avani Quy Nhon Resort. 36-Loch Golfplatz ca. 50 Minuten entfernt.
Lage
Ruhig gelegen an der Bucht von Bai Dai, ca. 15 Minuten südlich von Quy Nhon in der Nähe eines kleinen Fischerdorfes, wo es ein paar lokale, sehr einfache Res­tau­rants gibt. Das Schwesterhotel Avani Quy Nhon Resort liegt gleich nebenan. Der Bahnhof Dieu Tri (Luxuszug «The Vietage» von/nach Danang oder Nha Trang) ist ca. 30 Minuten entfernt. Die Trans­­­fer­­zeit zum Flughafen Phu Cat mit täglichen Flügen nach Saigon und Hanoi (Än­de­­rungen vorbehalten) dauert ca. 1 Stunde.
Angebot
Das Restaurant mit Meer­blick überzeugt mit lokalen und internationalen Menüs und frischem Seafood sowie einem Wein- und Salzexperten. Poolbar und Lounge mit Cocktails.
Zimmer
25 edle Pool Villen eingebettet im weitläufigen Garten. Ele­gan­­tes Holz, Sonnendecks mit Lounge und bis zur Decke reichende Fenster. Die Einrich­tung ist zeitgemäss und bietet modernste Techno­logien und Komfort. Alle Villen bieten Tele­fon, Fernseher, Bose-Soundsystem, gratis Inter­net­zugang, Nespresso Maschine, eigenen Wein­­kühler sowie Badezimmer mit Aus­sen­dusche und freistehender Bade­wanne. Ein persönlicher Butler ist jederzeit für Sie bereit.
Ocean View Pool Villa (12): Ein- oder zweistöckige Villen mit ca. 160 m² Fläche (inkl. Aus­senfläche) etwas erhöht gelegen mit fantastischer Aussicht und 7 x 3 m grossem Pool.
Beachfront Pool Villa (13): Ca. 170 m² gross (inkl. Aussenfläche) mit direktem Strandzu­gang und 8 x 3 m grossem Pool.
ab CHF 333.– / pro Person

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